صياد يروى كواليس العودة من اليمن: لولا الرئيس السيسى لما نجونا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - سادت حالة من الفرح بمحافظة كفر الشيخ، بعد صدور قرار بالإفراج عن جميع الصيادين المحتجزين باليمن، وعددهم 20 صيادا مصريا، بعد أن قررت السلطات اليمينة الإفراج عن المراكب والصيادين، والسماح لهم بالعودة إلى مصر بعد تدخل الأجهزة المعنية المصرية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وفور عودة البحارة إلى البلاد، وجهوا الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدين ثقتهم الكاملة فى قدرة الدولة المصرية، على إنهاء أزمتهم، واستصدار قرار بالعفو عنهم وإلغاء الحكم الصادر فى حقهم، بحبسهم 6 أشهر، ومصادرة المركب. كما تم إلغاء الغرامة التى قدرت بـ25 ألف دولار، بعد أن وجهت إليهم تهمة تجاوز المياه الإقليمية دون تصريح معربين عن بالغ تقدير أبناء مصر لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى، والحكومة المصرية.

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