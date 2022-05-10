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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /696731/رئيس-برلمانية-النور-يتقدم-ببيان-عاجل-بشأن-وفاة-مارينا-صلاح-داخل-أحد-مستشفيات-العيون-الخاصة
تقدم النائب أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب موجهًا للقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وذلك لتوضيح أسباب وفاة المواطنة مارينا صلاح سركيس، داخل أحد مستشفيات العيون الخاصة بالقاهرة.
دوت الخليج
بيان عاجل بشأن وفاة مارينا صلاح داخل أحد مستشفيات العيون الخاصة
وقال خير الله - في بيانه-، إن الصحف والمواقع المختلفة طالعتنا بخبر وفاة المواطنة مارينا صلاح سركس، إثر مضاعفات طبية تعرضت لها أثناء إجراء أشعة صبغة على عينها، لينتهي الأمر بكارثة نتج عنها وفاة الفتاة داخل المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية، لتفارق الحياة عن 29 عامًا، تاركة خلفها طفلًا وزوجًا مكلومًا وأسرة يعتصرها آلم الفراق.
وتابع خير الله، أن هذه الواقعة تشير بأصابع الاتهام بوجود إهمال طبي من قبل المستشفي، وإن كان الشق الجنائي يطلع به المستشار النائب العام، إلا أنه ووفقا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن من مهام المجلس الرقابية توجيه بيان عاجل للحكومة لسرعة عرض ملابسات الحادث وبيان الاجراءات الحكومية والرقابية على المستشفيات الخاصة التابعة لقطاع العلاج الحر بالوزارة.
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