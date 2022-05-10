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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /696729/النواب-يحيل-إلى-الحكومة-اقتراح-النائبة-آية-مدني-بشأن-إنشاء-فرع-للاتحاد-المصري-للرياضة-المدرسية-بالوادي-الجديد

أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إلى الحكومة، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء فرع للاتحاد المصرى للرياضة المدرسية بمحافظة الوادى الجديد لتنمية المهارات الرياضية لأبناء المحافظة.

دوت الخليج

اقتراح النائبة آية مدني بشأن إنشاء فرع للاتحاد المصري للرياضة المدرسية بالوادي الجديد

وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النوب قد وافقت على الاقتراح شكلًا، كما أوصت كلًا من وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتنمية المحلية، بضرورة انشاء فرع للاتحاد المصري للرياضة المدرسية بمحافظة الوادي الجديد لتنمية المهارات الرياضية لأبناء المحافظة، وإفادة اللجنة بما تم.

كما أوصت اللجنة، في تقريرها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإدراج تنفيذ الاقتراح بالخطة المالية لعام 2021/2022. واختار مكتب اللجنة النائب محمد حمدي دسوقي مقررًا أصليًا، والنائب هشام حسين محمد مقررًا احتياطيًا لها فيه أمام المجلس.

وقالت النائبة آية مدني، خلال مناقشة الاقتراح برغبة في الاجتماع الذي عقدته اللجنة لنظره،بتاريخ 6 مارس 2022، إنه في إطار اهتمام الرئيس بالتربية الرياضية وأهميتها بالنسبة لطلاب المدارس فتبين عدم مشاركة طلاب مدارس محافظة الوادي الجديد في بطولات الجمهورية الخاصة بالاتحاد نظرًا لبعد المسافة بين محافظة الوادي الجديد والمقر الرئيسي للاتحاد باستاد القاهرة.

وأضافت أن ذلك أدى إلى حرمان أبناء المحافظة من المشاركة في البطولات الرياضية لطلاب المدارس على الرغم من وجود العديد من الطلاب الذين يمتلكون المهارات الخاصة والمؤهلة لتحقيق البطولات الفردية والجماعية، مؤكده أنه في حالة تنفيذ الاقتراح برغبة المقدم سيترتب عليه تنشيط الرياضة المدرسية وأيضًا لما له من اثر ايجابي لأبناء المحافظة بإقامة بعض من البطولات المحلية والدولية.