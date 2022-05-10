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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /696728/ممثل-الأغلبية-يشارك-باجتماع-تعليم-النواب

شارك المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية البرلمانية، باجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم، و الدكتورة ماجدة بكري ود. منى عبدالعاطي وكيلي لجنة التعليم بمجلس النواب.

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ممثل الأغلبية يشارك باجتماع تعليم النواب

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات،ورؤساء جامعات (عين شمس، الاسكندرية، المنصورة، الوادي الجديد، جنوب الوادي، الاقصر، بني سويف، أسوان، دمياط، كفر الشيخ، دمنهور، بورسعيد، العريش، مطروح، مصر اليابانية، سوهاج، أكاديمية السادات).

وجاء الاجتماع لاستكمال مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، فيما يخص وزارة التعليم العالي (الجامعات والمستشفيات الجامعية).

وأصدرت اللجنة مجموعة من التوصيات جاء أبرزها:

١- التأكيد على عدم إدراج أي مشروع جديد إلا بعد الانتهاء من المشروعات القائمة.

٢- وضع الجامعات خريطة بالتخصصات المطلوبة، وأهمية الاستفادة من قانون حوافز العلوم والابتكار في الأبحاث العلمية.

٣- تأهيل المستشفيات الجامعية لكي تنضم لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

٤- التنسيق بين وزارتي التخطيط والمالية لتقليل الفارق المطلوب من وزارة التعليم العالى، حيث إن الفارق بين المقترح وما تم تقديره يوازى نسبة الـ50% فقط.

٥- زيادة مخصصات جامعة القاهرة لمواجهة الزيادة فى الأجور والمرتبات ل216 مليون جنيه لمواجهة الأعباء المترتبة على صدور القانون الخاص بمكافآت أعضاء هيئة التدريس بعد سن الستين.