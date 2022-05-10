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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /696722/تعرف-على-المواعيد-النهائية-لمواجهات-يد-الزمالك-في-بطولة-كأس-الكؤوس-الإفريقية-بالنيجر

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة اليد تعديلا جديدا علي مواعيد بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي ستقام في النيجر بشهر مايو الحالي والتي يشارك فيها فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مواجهات يد الزمالك بالبطولة القارية كالتالي:

يوم الثلاثاء 10 مايو يلتقي الزمالك بفريق فلاورز البنيني في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

الأربعاء11 مايو يلتقي الزمالك بفريق نيامي النيجيري في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

الجمعة 13 مايو يلتقي يد الزمالك بفريق كانو بيلارز النيجيري في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

نتيجة مباراة الزمالك وإيسترن كومباني

انتهى لقاء الزمالك وإيسترن كومباني بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف وحيد، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، ليواصل الزمالك الانفراد بصدارة ترتيب الدوري.

وجاء هدف الزمالك الأول عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 40 من الشوط الأول، بينما تعادل فريق إيسترن كومباني في الدقيقة 65 عن طريق محمود حمدي الونش مدافع الزمالك الذي أحرز الهدف بالخطأ في مكرماه، وقبل نهاية المباراة بأربعة دقائق وبالتحديد في الوقت بدل الضائع، استطاع أحمد سيد زيزو أن يسجل ثاني أهداف الفريق الأبيض.

ويحتل فريق نادي الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز، برصيد 41 نقطة من 17 مباراة خاضها الفريق الأبيض، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 33 نقطة من 14 مباراة.

وتعادل النادي الأهلي أمام فريق سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما، في مباراة متواضعة جدا للاعبي النادي الأهلي وعلامات استفهام أيضًا على إدارة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق للمباراة.

ونجح فريق سيراميكا كليوباترا في تسجيل الهدف الأول في النادي الأهلي، عن طريق باسم مرسي، في الدقيقة 88، بينما تعادل محمد مجدي قفشة من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، بعد عودة حكم اللقاء لتقنية الفار.