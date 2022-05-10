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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /696720/تشكيل-الزمالك-المتوقع-لمواجهة-إنبي-فى-الدوري-المصري-اليوم

يدخل نادي الزمالك مباراته اليوم الثلاثاء، ضد نظيره إنبي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة إنبي

فى حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

فى خط الدفاع: حمزة المثلوثي- محمود الونش، محمود علاء- أحمد فتوح.

فى خط الوسط: طارق حامد- إسلام جابر- أحمد سيد زيزو- أشرف بن شرقي.

فى خط الهجوم: يوسف أوباما- سيف الجزيري.

نتيجة مباراة الزمالك وإيسترن كومباني

انتهى لقاء الزمالك وإيسترن كومباني بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف وحيد، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، ليواصل الزمالك الانفراد بصدارة ترتيب الدوري.

وجاء هدف الزمالك الأول عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 40 من الشوط الأول، بينما تعادل فريق إيسترن كومباني في الدقيقة 65 عن طريق محمود حمدي الونش مدافع الزمالك الذي أحرز الهدف بالخطأ في مكرماه، وقبل نهاية المباراة بأربعة دقائق وبالتحديد في الوقت بدل الضائع، استطاع أحمد سيد زيزو أن يسجل ثاني أهداف الفريق الأبيض.

ويحتل فريق نادي الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز، برصيد 41 نقطة من 17 مباراة خاضها الفريق الأبيض، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 33 نقطة من 14 مباراة.

وتعادل النادي الأهلي أمام فريق سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما، في مباراة متواضعة جدا للاعبي النادي الأهلي وعلامات استفهام أيضًا على إدارة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق للمباراة.

ونجح فريق سيراميكا كليوباترا في تسجيل الهدف الأول في النادي الأهلي، عن طريق باسم مرسي، في الدقيقة 88، بينما تعادل محمد مجدي قفشة من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، بعد عودة حكم اللقاء لتقنية الفار.

ترتيب الدوري المصري

الزمالك 41 نقطة

الأهلي 33 نقطة

فيوتشر 32 نقطة

سموحة 27 نقطة

البنك الأهلي 23 نقطة

فاركو 23 نقطة

طلائع الجيش 22 نقطة

إنبي 20 نقطة

غزل المحلة 20 نقطة.