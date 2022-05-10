انت الان تتابع تفاصيل خبر في 6 محافظات.. «الصحة» تطلق 6 قوافل طبية اليوم الثلاثاء حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /696735/في-6-محافظات-الصحة-تطلق-6-قوافل-طبية-اليوم-الثلاثاء

تطلق وزراة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، 6 قوافل طبية بالمحافظات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، تحت شعار «100 مليون صحة».

دوت الخليج

إطلاق 6 قوافل طبية في 6 محافظات

وأعلنت وزراة الصحة عبر منشور لها على صفحة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إطلاق 6 قوافل طبية في 6 محافظات «القليوبية - الجيزة - كفر الشيخ - الوادي الجديد - البحر الأحمر - أسيوط»، اليوم الثلاثاء 10 مايو وغدًا الأربعاء 11 مايو، للكشف والعلاج المجاني على المواطنين، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، والتي تستهدف الوصول إلى القرى النائية التي تعاني من نقص في بعض الخدمات الطبية.

التخصصات الطبية المتاحة في القافلة

تقدم وزارة الصحة والسكان، من خلال قوافلها الطبية، خدمة الكشف والعلاج المجاني على المواطنين في مختلف التخصصات، وأوضحت الوزارة في منشورها أن هذه التخصصات تتمثل في :«نساء وولادة - الأطفال- الباطنة - العظام - الجراحة - الأنف والأذن - الرمد والأسنان - القلب - الجلدية» بالإضافة لخدمات تنظيم الأسرة والخدمات الأشعة والتحاليل.

أماكن القافلة الطبية

وتنطلق القوافل الطبية، اليوم الثلاثاء، في 6 مراكز ب ـ6 محافظات كالآتي:

- سلام بمحافظة أسيوط.

- مرسى حميرة وحدربة مركز الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر.

- ابني بيتك حي 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

- أولاد عبد الله مركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد.

- الخاشعة مركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

- كفر الحمام مركز بنها بمحافظة القليوبية.

الخط الساخن لوزارة الصحة

توفر وزراة الصحة والسكان، للمواطنين، غدة خدمات ومبادرات أخرى، مثل مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، وتوفر خدمة الاستفسار عن طريق الخط الساخن، لمن يرغب بمزيد من المعلومات أو الاستفسار عن المبادرة على رقم 15335، أو من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».