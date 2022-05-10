القوى العاملة : صرف 6 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 29...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 09:28 صباحاً - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد بصرف منحة عيد العمال وعيد الفطر المبارك بإجمالى 5 ملايين و 996 ألف جنيه لـ 5996 عاملاً المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.

ولفت الوزير إلى أن المديرية قامت أيضا فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً قامت بصرف منح لتلك الفئة بلغت 47 ألفاً و226 جنيها لـ 32 عاملاً من المسجلين .

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بتعيين 29 شابا ، منهم "قادر باختلاف" بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 83 من راغبى العمل، وتوفير 22 فرصة عمل .

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أبريل الماضي- إن المديرية قامت باستخراج 15 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 28 شكوى عمالية، تم إحالة شكوى منها للقضاء، و27 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وفي مجال تفتيش العمل نوه مدير المديرية إلي أنها قامت بالتفتيش على 318 منشأة ، دوري وحملات ، والقيام بـ 11 حملة تفتيش ليلية ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 45 منشأة ، وإعادة التفتيش على 78 منشأة ، أسفر عن تحرير 30 محضر، والقيام بحملة تفتيشية، وعمل 15 قياس ميدانية ، وبحث شكوى ، ومنح 3 تراخيص.

أما في مجال التدريب المهني فقد قامت المديرية ، بالإنتهاء من دورة تدريبية على مهنة إصلاح وصيانة التليفون المحمول لـ 15 متدرب ومتدربة بمركز التدريب بالتنسيق مع إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة ، والانتهاء من دورة تدريبية لـ 15 متدرب ومتدربة من ذوى القدرات الخاصة على مهنة صيانة المحمول بمركز حسن حلمي ، فضلاً عن نقل وحدة التدريب المتنقلة من قرية الجزائر إلى قرية فلسطين ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم متابعة 120 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.