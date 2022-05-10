جدة - نرمين السيد - نشر التليفزيون المصرى عبر صفحته الرسمية (أخبار مصر) على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، صورا للجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق من (العتبة - الكيت كات).





وومن المقرر أن يتم التشغيل التجريبى بدون ركاب منتصف مايو تمهيدا للتشغيل الرسمى بالركاب منتصف يوليو 2022. وتمتد هذه المرحلة لـ 17.7 كم عبر 15 محطة من محطة العتبة مارة بمنطقة وسط البلد لتتقاطع مع الخط الأول فى محطة ناصر ثم تمتد أسفل نهر النيل من خلال جزيرة الزمالك لتصل إلى ميدان الكيت كات ثم تتفرع شمالا إلى منطقة إمبابة وجنوبا إلى المهندسين وبولاق الدكرور ثم إلى محطة جامعة القاهرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «العتبة - الكيت كات».. مترو الأنفاق يستعد لتدشين محطات جديدة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.