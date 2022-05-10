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حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 11-5-2022

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 08:22 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 11-5-2022

مهنياً: تحاول أن تكون منفتحاً على الزملاء، إنّ أي تصرف غير أخلاقي يؤدي إلى نتائج قد لا تحتملها

عاطفياً: الأمر المطلوب في العلاقة بالشريك هو الثقة التي تبقيكما على توافق تام، وكل ما عدا ذلك ثانوي

صحياً: لآلام الظهر عدة حلول، من بينها المشي أو ممارسة السباحة أو القيام بتمارين خاصة.

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 11-5-2022

مهنياً: تفاءل بالخير تجده، بانتظارك أيام مزدهرة فيها نجاح وسعادة وراحة على الصعيد المهني

عاطفياً: لا تنتظر من الشريك أن يعبّر لك دائماً عن مشاعره تجاهك، وتعيشان معاً استقراراً عاطفياً قل نظيره

صحياً: تراجع ماضيك الصحي المتقلب، وتكتشف أنك مقل جداً في ممارسة الرياضة.

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 11-5-2022

مهنياً: نقطة تحوّل في مسيرتك المهنية تعيد تصويب الأمور لمصلحتك، وهذا ضربة حظ صائبة من جانبك

عاطفياً: الشريك هو أكثر المهتمين بوضعك، فاستمع إلى نصيحته بانتظار تخطي هذه المرحلة

صحياً: جدد نشاطك وشجع العائلة للقيام برحلات في الطبيعة والمشي فيها.

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 11-5-2022

مهنياً: استعد هدوءك واضبط أعصابك، لأن الأجواء لا تبشّر بالخير، قد تظهر أخطاء وشوائب واشاعات مغرضة بحقّك

عاطفياً: المشاكل تتراكم مع الشريك وبعض تصرفاته يثير اشمئزازك فحاول أن تجتاز هذا اليوم بسلام

صحياً: خصص وقتاً للنوم في النهار لتريح جسمك من عناء التعب، وقم ببعض التمارين المفيدة.

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 11-5-2022

مهنياً: حاول أن تتقدّم بحذر وتجنّب المشككين في قدراتك، تملك من العزيمة ما يكفي لفرض نفسك على الآخرين

عاطفياً: لا تغامر بعلاقة عابرة، فمن تعرفه أفضل بكثير ممن تجهله، وتجاربك السابقة خير دليل على ذلك

صحياً: كن على ثقة أن التخفيف أن العصبية والتزام الهدوء أنجع دواء للبقاء مرتاحاً.

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 11-5-2022

مهنياً: لا تتردّد في التعبير عن رأيك الصريح مهما يكن الثمن، الأمور أصبحت مكشوفة وتحتاج إلى الحسم

عاطفياً: لا تطلق العنان لمخيلتك الواسعة، بل حاول أن تعيش واقع الأمور مع الشريك كما هو

صحياً: لا تتردد لحظة عن القيام بكل ما يعود على الصحة بالخير والعافية.

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 11-5-2022

مهنياً: افتح قلبك وعينيك، كن ذكياً واطلب المساعدة قبل تأزّم الأمور، لا أعتقد أنّ الحظّ يخذلك، ومن المستحسن اللجوء الى المرونة

عاطفياً: حب جديد ومحاولات لتعزيز العلاقة، لكن هنالك مطبّات يجب تجاوزها للوصول إلى الغايات المنشودة

صحياً: تناسبك هواية الرقص وإذا لم تنجح في ممارستها في أحد الأنيدة حاول ممارستها بمفردك فهي تحرك جسمك.

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 11-5-2022

مهنياً: مستقبلك في العمل على المحكّ، وخصوصاً أنّ المتربصين بك يزدادون عدداً، فكن أكثر حذراً في خياراتك

عاطفياً: عليك أن تحدّد مسار العلاقة بالشريك، وهذا ما يجعل الصورة بينكما أكثر وضوحاً

صحياً: عليك أن تتوخى الحذر حتى لا تضر جسمك بممارسة الأنشطة الرياضية التي لا تلائمك.

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 11-5-2022

مهنياً: تفوّقك في العمل يزعج بعضهم لكنّه سيفرح بعضهم الآخر، وهذا طبيعي حين تكون في دائرة الضوء

عاطفياً: محاولات مساعدة الشريك يجب أن تتواصل حتى النهاية، ولا تستسلم للعراقيل مهما تكن صعبة

صحياً: تابع البرامج الخاصة بالتمارين الرياضية أو تلك التي تنصح لك بتناول المأكولات الصحية.

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 11-5-2022

مهنياً: تشتد حرارة الخلافات لتظهر واقعاً صعباً وبائساً، أما أكثر الأمور تعقيداً وأشدّها وطأة فهي صراحتك التي يعتبرها رب العمل وقاحة وإساءة

عاطفياً: عليك المحافظة على رصانتك وهدوئك وتعقّلك والتخلّص من الأفكار السود التي قد تدفعك إلى الهروب أو الابتعاد عن الحبيب

صحياً: تجنب كل ما من شأنه إثارة شهيتك، وحاول الابتعاد عن المآدب العامرة بالمأكولات الدسمة.

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 11-5-2022

مهنياً: تحقّق ربحاً، تبدأ جديداً، وتهتم بآفاق واسعة وواعدةـ قد يعرّفك صديق بشخص يثير حماستك

عاطفياً: العبرة الأساسية في العلاقة بالشريك، تتمثل بعامل الثقة الذي يجمع بينكما، وكل ما عدا ذلك يبقى تفاصيل

صحياً: أوضاعك الصحية مستقرة، ابتعد عن الأعمال المرهقة وحاول الاسترخاء والراحة بين وقت وآخر.

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 11-5-2022

مهنياً: قد يحاول بعضهم مساعدتك في العمل، لكن ذلك يتطلب منك بعض التجاوب، فالمكابرة قد لا تكون في مصلحتك

عاطفياً: النبرة العالية التي تستعملها أحياناً مع الشريك قد تؤدي إلى توتر في العلاقة بينكما، فحاول أن تكون أكثر ديبلوماسية

صحياً: لا تنفعل أمام أي أمر تافه، فهو قد بسبب لك ارتفاعاً في الضغط.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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