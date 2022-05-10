حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 11-5-2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 08:22 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 11-5-2022
مهنياً: تحاول أن تكون منفتحاً على الزملاء، إنّ أي تصرف غير أخلاقي يؤدي إلى نتائج قد لا تحتملها
عاطفياً: الأمر المطلوب في العلاقة بالشريك هو الثقة التي تبقيكما على توافق تام، وكل ما عدا ذلك ثانوي
صحياً: لآلام الظهر عدة حلول، من بينها المشي أو ممارسة السباحة أو القيام بتمارين خاصة.
حظك اليوم برج الثور الاربعاء 11-5-2022
مهنياً: تفاءل بالخير تجده، بانتظارك أيام مزدهرة فيها نجاح وسعادة وراحة على الصعيد المهني
عاطفياً: لا تنتظر من الشريك أن يعبّر لك دائماً عن مشاعره تجاهك، وتعيشان معاً استقراراً عاطفياً قل نظيره
صحياً: تراجع ماضيك الصحي المتقلب، وتكتشف أنك مقل جداً في ممارسة الرياضة.
حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 11-5-2022
مهنياً: نقطة تحوّل في مسيرتك المهنية تعيد تصويب الأمور لمصلحتك، وهذا ضربة حظ صائبة من جانبك
عاطفياً: الشريك هو أكثر المهتمين بوضعك، فاستمع إلى نصيحته بانتظار تخطي هذه المرحلة
صحياً: جدد نشاطك وشجع العائلة للقيام برحلات في الطبيعة والمشي فيها.
حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 11-5-2022
مهنياً: استعد هدوءك واضبط أعصابك، لأن الأجواء لا تبشّر بالخير، قد تظهر أخطاء وشوائب واشاعات مغرضة بحقّك
عاطفياً: المشاكل تتراكم مع الشريك وبعض تصرفاته يثير اشمئزازك فحاول أن تجتاز هذا اليوم بسلام
صحياً: خصص وقتاً للنوم في النهار لتريح جسمك من عناء التعب، وقم ببعض التمارين المفيدة.
حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 11-5-2022
مهنياً: حاول أن تتقدّم بحذر وتجنّب المشككين في قدراتك، تملك من العزيمة ما يكفي لفرض نفسك على الآخرين
عاطفياً: لا تغامر بعلاقة عابرة، فمن تعرفه أفضل بكثير ممن تجهله، وتجاربك السابقة خير دليل على ذلك
صحياً: كن على ثقة أن التخفيف أن العصبية والتزام الهدوء أنجع دواء للبقاء مرتاحاً.
حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 11-5-2022
مهنياً: لا تتردّد في التعبير عن رأيك الصريح مهما يكن الثمن، الأمور أصبحت مكشوفة وتحتاج إلى الحسم
عاطفياً: لا تطلق العنان لمخيلتك الواسعة، بل حاول أن تعيش واقع الأمور مع الشريك كما هو
صحياً: لا تتردد لحظة عن القيام بكل ما يعود على الصحة بالخير والعافية.
حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 11-5-2022
مهنياً: افتح قلبك وعينيك، كن ذكياً واطلب المساعدة قبل تأزّم الأمور، لا أعتقد أنّ الحظّ يخذلك، ومن المستحسن اللجوء الى المرونة
عاطفياً: حب جديد ومحاولات لتعزيز العلاقة، لكن هنالك مطبّات يجب تجاوزها للوصول إلى الغايات المنشودة
صحياً: تناسبك هواية الرقص وإذا لم تنجح في ممارستها في أحد الأنيدة حاول ممارستها بمفردك فهي تحرك جسمك.
حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 11-5-2022
مهنياً: مستقبلك في العمل على المحكّ، وخصوصاً أنّ المتربصين بك يزدادون عدداً، فكن أكثر حذراً في خياراتك
عاطفياً: عليك أن تحدّد مسار العلاقة بالشريك، وهذا ما يجعل الصورة بينكما أكثر وضوحاً
صحياً: عليك أن تتوخى الحذر حتى لا تضر جسمك بممارسة الأنشطة الرياضية التي لا تلائمك.
حظك اليوم برج القوس الاربعاء 11-5-2022
مهنياً: تفوّقك في العمل يزعج بعضهم لكنّه سيفرح بعضهم الآخر، وهذا طبيعي حين تكون في دائرة الضوء
عاطفياً: محاولات مساعدة الشريك يجب أن تتواصل حتى النهاية، ولا تستسلم للعراقيل مهما تكن صعبة
صحياً: تابع البرامج الخاصة بالتمارين الرياضية أو تلك التي تنصح لك بتناول المأكولات الصحية.
حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 11-5-2022
مهنياً: تشتد حرارة الخلافات لتظهر واقعاً صعباً وبائساً، أما أكثر الأمور تعقيداً وأشدّها وطأة فهي صراحتك التي يعتبرها رب العمل وقاحة وإساءة
عاطفياً: عليك المحافظة على رصانتك وهدوئك وتعقّلك والتخلّص من الأفكار السود التي قد تدفعك إلى الهروب أو الابتعاد عن الحبيب
صحياً: تجنب كل ما من شأنه إثارة شهيتك، وحاول الابتعاد عن المآدب العامرة بالمأكولات الدسمة.
حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 11-5-2022
مهنياً: تحقّق ربحاً، تبدأ جديداً، وتهتم بآفاق واسعة وواعدةـ قد يعرّفك صديق بشخص يثير حماستك
عاطفياً: العبرة الأساسية في العلاقة بالشريك، تتمثل بعامل الثقة الذي يجمع بينكما، وكل ما عدا ذلك يبقى تفاصيل
صحياً: أوضاعك الصحية مستقرة، ابتعد عن الأعمال المرهقة وحاول الاسترخاء والراحة بين وقت وآخر.
حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 11-5-2022
مهنياً: قد يحاول بعضهم مساعدتك في العمل، لكن ذلك يتطلب منك بعض التجاوب، فالمكابرة قد لا تكون في مصلحتك
عاطفياً: النبرة العالية التي تستعملها أحياناً مع الشريك قد تؤدي إلى توتر في العلاقة بينكما، فحاول أن تكون أكثر ديبلوماسية
صحياً: لا تنفعل أمام أي أمر تافه، فهو قد بسبب لك ارتفاعاً في الضغط.