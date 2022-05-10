جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.





ويسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وأشارت الأرصاد إلى تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة. ولفتت إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة. وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر الى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية. العظمى الصغرى القاهرة 30 18 الإسكندرية 25 18 وادى النطرون 29 19 طنطا 28 19 شبين الكوم 30 19 دمنهور 31 18 بلطيم 24 17 مطروح 24 16 السلوم 22 15 سيوة 31 15 بورسعيد 25 17 دمياط 26 18 الزقازيق 29 18 المنصورة 28 19 الإسماعيلية 29 19 السويس 28 18 العريش 26 17 رفح 25 17 رأس سدر 29 19 نخل 28 12 نويبع 32 19 طابا 30 18 كاترين 24 12 الطور 30 18 شرم الشيخ 36 25 الغردقة 25 24 مرسى علم 36 23 الفيوم 33 19 بنى سويف 32 20 المنيا 32 19 أسيوط 33 20 سوهاج 37 21 قنا 38 22 الأقصر 39 23 أسوان 41 24 إدفو 40 24 أبوسمبل 39 24 الوادى الجديد 38 23 شلاتين 35 20 أبو رماد 35 19 حلايب 32 20

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طقس اليوم.. الأرصاد تعلن كل التفاصيل بـ درجات الحرارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.