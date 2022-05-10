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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - /696716/مواعيد-مباريات-اليوم-الثلاثاء-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة ليفربول ضد أستون فيلا ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

يخوض أستون فيلا ضد ليفربول، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

يخوض فالنسيا ضد ريال بيتيس، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD

يخوض غرناطة ضد أتلتيك بيلباو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD

يخوض برشلونة ضد سيلتا فيجو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD

مواعيد مباريات كأس تركيا

يخوض فريق قيصري سبورضد طرابزون سبور، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

مواعيد مباريات الدوري المصري

يخوض سيراميكا كليوباترا ضد الجونة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، عبر قنوات on time sport

خوض الزمالك ضد إنبي ،والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً ، عبر قنوات on time sport .

الأهلي يفوز برباعية نظيفة

وانتهت مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل لا شيئ، حيث تقدم النادي الأهلي عن طريق ، ثم أحرزه بيرسي تاو في الدقيقة 30، أحرز طاهر محمد طاهر النادي الأهلي على فريق وفاق سطيف الجزائري بهدف ثاني في الدقيقة 55،

ودخل البديل محمد شريف مهاجم النادي الأهلي ليحرز الهدف الثالث في مرمى وفاق سطيف الجزائري في الدقيقة 73 من عمر المباراة، كما أحرز بيرسي تاو هدف الأهلي الرابع والثاني له في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وحصل أمير قراوي لاعب فريق وفاق سطيف الجزائري على كارت أحمر بعد تدخل عنيف على قدم لاعب الأهلي حسين الشحات، وذلك في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

وتصدى القائم الأيمن لحارس وفاق سطيف لكرتين من لاعبي النادي الأهلي أحمد عبد القادر وحسين الشحات، وذلك في الدقيقتين 21 و 22 من عمر المباراة.

وتقدم النادي الأهلي بهدف في الدقيقة في شباك نادي وفاق سطيف الجزائري، عن طريق محمد طاهر، وذلك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.