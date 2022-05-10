وكيل دفاع النواب لـ دوت الخليج: دماء شهداء مصر لن يذهب هدر..وتوسيع دور لجنة العفو الرئاسى صفحة جديدة

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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 06:49 صباحاً - محمد السيد - /696672/وكيل-دفاع-النواب-لـ-تحيا-مصر-دماء-شهداء-مصر-لن-يذهب-هدروتوسيع-دور-لجنة-العفو-الرئاسى-صفحة-جديدة

نعي النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا السبت الماضي ، أثر تصديهم لعناصر إرهابية قامت بالهجوم على نقطة رفع ميا بغرب سيناء، قائلا: دم هؤلاء الشهداء لن يذهب هدر، وستقوم مصر رغم كيد الكائدين والحاقدين.

دوت الخليج

النائب إبراهيم المصري: دماء شهداء مصر لن يذهب هدر

وأضاف المصري، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج ، أن قرار إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي من أهم القرارات وذلك للرد فيما يتصل بسياسة مصر الرامية لحقوق الإنسان وأن مصر أصبحت في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.

وتابع وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: الفترات الماضية منذ يناير 2011 كانت الدولة المصرية تمر بظروف غير مسبوقة فيما يتصل بالتحديات الداخلية والعناصر التي تريد النيل من مصر وأمنها، وبالتالي كان لابد من وجود إجراءات في هذه الفترة لمواجهة التحديات وضبط العناصر الخارجة عن القانون.

النائب إبراهيم المصري: توسيع دور لجنة العفو الرئاسى صفحة جديد

وأكد المصري، أن لجنة العفو الرئاسي شكلت من مختلف الأطياف لدراسة الحالات المطالب الإفراج عنها طبقا للقانون، ومن ثم حصر هذه العناصر علي حدي وعلي حسب الحالة، ومن ثم يتم القرار سواء بالإفراج أو استمرار الحبس.

واستكمل وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: أثق أن اللجنة لم تقدم حالات لإخلاء السبيل تلطخت يدها بالدماء، ولجنة العفو الرئاسي ستكون بداية صفحة جديدة للحالات التي يتم الإفراج عنها للمشاركة في بناء الوطن، لافتا أن هذه الإجراءات تصب في صالح الوطن وأن الدولة المصرية تسير في الطريق الديمقراطي الصحيح.