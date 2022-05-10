اليوم.. الداخلية تبدأ إجراء قرعة الحج فى 7 مديريات أمن

جدة - نرمين السيد - وتبدأ قرعة الحج اليوم، فى مديريات الأمن بمحافظات "أسوان - الشرقية - الوادى الجديد - دمياط - الفيوم – البحر الأحمر - مطروح". كان التقديم لحج القرعة قد بدأ بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكل مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لقرعة الحج.

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