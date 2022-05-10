الطقس فى 6 أيام.. تفاصيل درجات الحرارة وأهم الظواهر المؤثرة

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن درجات الحرارة ستتراوح بين 29 إلى 35 درجة، لافتة إلى وجود عدة ظواهر جوية مؤثرة على طقس تلك الأايام وعلى رأسها الشبورة المائية، ونشاط الرياح.

حالة الطقس الايام القادمه

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أهم الظواهر الجوية المؤثرة على طقس اليوم الثلاثاء.

وقالت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية إن طقس اليوم سيكون حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

ويكون الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ولفتت إلى وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وأشارت إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.