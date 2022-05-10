الأرصاد تكشف تفاصيل ظاهرتين مؤثرتين على طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية إن طقس اليوم سيكون حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.
ويكون الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
ولفتت إلى وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.
وأشارت إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
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