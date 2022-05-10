طقس اليوم.. الأرصاد تكشف تغيرا فى درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وقالت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "تنخفض درجات الحرارة قليلا اليوم الثلاثاء عن أمس حيث سجلت محطة أرصاد القاهرة 33 درجة، لتسود أجواء حارة على القاهرة والوجه البحرى معتدلة على السواحل الشمالية، بينما تكون شديدة الحرارة على جنوب الصعيد نهارا".

وأضافت الأرصاد: "يكون الطقس على جميع الأنحاء لطيفا ليلا، كما تنشط الرياح قليلا على مناطق من شمال الصعيد، وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وخصوصا المناطق القريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى العاصمة القاهرة".