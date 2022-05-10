فى جلسته العامة اليوم..البرلمان يناقش طلب عمرو هندي بشأن غياب الرقابة على المستشفيات الخاصة وارتفاع أسعارها

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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 03:49 صباحاً - محمد السيد - /696661/فى-جلسته-العامة-اليومالبرلمان-يناقش-طلب-عمرو-هندي-بشأن-غياب-الرقابة-على-المستشفيات-الخاصة-وارتفاع-أسعارها

تشهد الجلسة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، مقدمة من النواب، حول غياب الرقابة على المستشفيات والعيادات الخاصة، فضلا عن ارتفاع اسعارها، منها طلب العضو أمل زكريا قطب العضو زينب السلايمي، والعضو سامح السايح وسؤال مقدم من العضو زكي عباس طلبات مناقشة عامة مقدمة من العضو أمل زكريا قطب وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع معايير لتسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة والعضو عمرو حسين هندي وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة، والعضو هند رشاد وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن التوعية بمخاطر الزيادة السكانية والعضو مرفت آلكسان وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي بمخاطر الزيادة السكانية.

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غياب الرقابة على المستشفيات الخاصة وارتفاع أسعارها

كما تناقش الجلسة العامة طلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة عن دور وزارة الصحة في الحد من الزيادة السكانية مقدمة منالعضو نافع عبد الهادى والعضو فتحي قنديل والعضو علي العساس.

أيضا طلبات مناقشة عامة مقدمة من العضو أيمن أبو العلا وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن الزيادة السكانية وما لها من آثار سلبية على المجتمع. والعضو طلعت عبد القوي وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة النمو السكاني المتزايد و العضو نسرين صلاح عمر وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع خطة واضحة للحد من الزيادة السكانية.

تشهد أيضا طلبا إحاطة عن زيادة فصول مدارس التمريض لسد العجز في أطقم التمريض، مقدمان منالعضو شيماء نبي العضو إيرين سعيد.

تشهد الجلسة مناقشة طلبات إحاطة مقدمة منالعضو عمرو رشدي، عن المشاكل الموجودة بمديرية الصحة بالزيتون- محافظة القاهرة والعضو سكينة سلامة، عن القرار الوزاري بمنع سفر بعض التخصصات الطبية للخارج رغم عدم وجود عجز بهذه التخصصات، والعضو عفاف زهران، عن نقص الخلايا الجذعية التي تعد السبيل لعلاج العديد من الأمراض المستعصية.

كما تشهد أيضا مناقشة العضو أمل سلامة، عن الإغلاق المفاجئ لمركز السموم بالمنصورة، والعضو مجدي ملك، عن عدم تشغيل المعهد الفني الصحي بسمالوط – محافظة المنيا، والعضو محمد عبد الله زين الدين، عن دور الوزارة في الرقابة على سلامة الغذاء، والعضو سلمى مراد، عن معاناة مرضى ضمور العضلات والعضو أيمن أبو العلا، عن معاناة الوسط الطبي من صعوبة اشتراطات تراخيص المنشآت الطبية والعضو شيرين القشاش، عن عدم إقامة نقطة إسعاف بإحدى القرى بمركز شبين الكوم – محافظة المنوفية.

وتشهد أيضا العضو منى عمر، عن عدم القيام بحملات توعية وتطعيم لتجنب سرطان عنق الرحم والعضو عبلة الألفي، عن ضرورة إجراء التدريب المهاري المعتمد لجميع العاملين بالحضانات بالمستشفيات، وأسئلة مقدمة من العضو بهجت الصن، عن تضرر موظفي التأمين الصحي بالأقصر من نقلهم والعضو درويش مرعي، عن خطة الاستفادة من المباني الكائنة بجوار معهد ناصر والعضو محمد مصطفى السلاب، عن برامج التوعية والإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة العضو سكينة سلامة، عن عدم وجود المسحة الخاصة بالكشف عن الكورونا بمستشفيات وزارة الصحةطلب مناقشة عامة مقدم من السيدة العضو آيات الحداد وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع الوعي تجاه المرض النفسي وكيفية تعامل المجتمع مع المرضى النفسيين.