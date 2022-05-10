وزير الأوقاف يوجه نداء عاجلا لجميع الأئمة (صورة)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، فى منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. وقال وزير الأوقاف فى منشوره: "السادة الأئمة أعينوني بقوة: سنسابق الزمن بالعمل الجاد لإحياء القيم الإيمانية والأخلاقية والإنسانية من خلال الخطب والدروس والندوات والأمسيات الدينية وإحياء فن الابتهال الديني في مختلف ربوع مصر ومنها إلى مختلف بقاع الدنيا .. اللهم وفقنا وأعنا وتقبل منا".

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