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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 02:37 صباحاً - محمد السيد - /696656/أزمات-التأمين-الصحى-الشامل-وتعسف-إجراءات-كارت-خدمات-ذوى-الإعاقة-على-طاولة-البرلمان-اليوم

تشهد الجلسة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مناقشة 4 طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة عن تطبيق منظومة التأمين الصحي، مقدمة من العضو محمد طلبة والعضو رضا غازي، والعضو نجلاء العسيلي، والعضو جابر أبو خليل، وطلب مناقشة عامة مقدم من العضو مجدي ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بمنظومة الصحة وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

دوت الخليج

أزمات التأمين الصحى الشامل

كما تشهد الجلسة مناقشة 6 طلبات إحاطة وسؤال عن صعوبة إجراء الفحوصات الطبية لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة مقدمة منالعضو مرثا محروس والعضو هند حازم، والعضو وحيد فودة والعضو مي رشدي غيث والعضو ندى بسالي، وسؤال مقدم من العضو نبيل عسكر.

وأيضا، طلبات إحاطة مقدمة من العضو محمد الجبلاوي والعضو بهجت الصن والعضو مكرم رضوان والعضو أماني الشعولي، وسؤال مقدم من العضو إيناس عبد الحليم، إضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من العضو أيمن أبو العلا وتسعة عشر عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين.

وتشهد الجلسة مناقشة طلبات إحاطة مقدمة من العضو عمرو رشدي، عن المشاكل الموجودة بمديرية الصحة بالزيتون- محافظة القاهرة والعضو سكينة سلامة، عن القرار الوزاري بمنع سفر بعض التخصصات الطبية للخارج رغم عدم وجود عجز بهذه التخصصات، اضافة إلى طلب العضو عفاف زهران، عن نقص الخلايا الجذعية التي تعد السبيل لعلاج العديد من الأمراض المستعصية.