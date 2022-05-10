النائب تامر عبد القادر لـ دوت الخليج عن توسيع دور لجنة العفو الرئاسى: «السيسى يشعر بالجميع وخاصة الغارمين»..فيديو

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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 02:37 صباحاً - محمد السيد - /696662/النائب-تامر-عبد-القادر-لـ-تحيا-مصر-عن-توسيع-دور-لجنة-العفو-الرئاسى-السيسى-يشعر-بالجميع-وخاصة-الغارمينفيديو

أشاد النائب تامر عبدالقادر، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني مع القوي السياسية المختلفة، فضلا عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، قائلا: لجنة العفو الرئاسي ساهمت في الإفراج عن عدد كبير من المحبوسين احتياطيا أو المحبوسين نتيجة قضايا رأي أو سياسية.

دوت الخليج

وأضاف عبدالقادر، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: كان لهذه اللجنة الأثر الطيب في نفوس هؤلاء، وأيضا شعرت المواطنين أن القيادة السياسية تقف بجانب المواطن الذي يعبر عن رأيه بشكل أو بأخر، وأن حرية التعبير مكفولة للجميع بالفعل وفقا لما نص عليه الدستور المصري.

تامر عبدالقادر: ضم لجنة العفو الرئاسي للغارمين يؤكد أن القيادة السياسية تعي وتقدر الأعباء التي تعيشها الأسر

وتابع عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب: أري أن عودة هذه اللجنة لتضم جزء جديد وهم الغارمين والغارمات يدل علي أن الرئيس السيسي يشعر بالمواطن البسيط الغارم والغارمة، وأن هذه الأسرة ليس لها أي نظام إجرامي أو سياسي، وإنما هدفها في هو تحقيق حياة كريمة وعيش كريم لأسرتها، إلا أنه تم الزج بهم في السجون لعدم قدرتهم علي سداد مديونية معينة، مؤكدا أن هذا القرار أكثر من رائع، ويدل علي أن القيادة السياسية تعي وتقدر حجم الأعباء التي تعيشها الأسر المصرية و ما يعانيه البيت المصري البسيط والأسر الفقيرة من أقل الاحتياجات و التي كانت سببا في دخولها السجون.

وأكد عبدالقادر، أن تفعيل لجنة العفو الرئاسي قرار أكثر من رائع لأن الكثير من قوي الشر التي تعبث في الخفاء وتتحرك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتجوب هنا وهناك وتتهم الدولة المصرية بأن هناك قيود علي حريات الرأي والتعبير، وتعد بمثابة أكبر رد وردع لها.

وأشار عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلي أن هذه اللجنة تقوم بفحص جميع الحالات التي تم حبسها في قضايا حرية الرأي والتعبير والإفراج عنها، وذلك يعد أكبر رد لقوي المشككين ولقوي الشر التي تعبث في الخفاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تامر عبدالقادر: دعوة الحوار السياسي لضم جميع الأحزاب سيكون له الآثر الإيجابي

وعن دعوة الحوار السياسي مع القوي الوطنية، أفاد عبدالقادر: تعودنا من قبل في النظام السابق أن الحياة السياسية تسير في طريق واحد، ولم نر أن كل عامين تقوم القيادة السياسية بالإعلان عن حوار سياسي أو مائدة واحدة تضم جميع الأحزاب والقوي السياسية الموجودة في المجتمع لتتناقش وتضع جميع المشكلات التي تواجه المجتمع والدولة، من خلال وضع روشتة تسير عليها القيادة السياسية وتنتهجها لاحتواء فئات مختلفة من المجتمع والتفاعل مع كافة الطوائف.

وأضاف عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب: دعوة الحوار السياسي لضم جميع الأحزاب الموجودة والتي منها المعارضة وذات التوجهات المختلفة سيكون له الآثر الإيجابي، متمنيا أن تكون المائدة التي ستضم عدد من الأحزاب المختلفة والمتنوعة والمختلفة في الفكر، أن تخرج بنتائج وتوصيات تكون لها الأثر الإيجابي وتستقبلها القيادة السياسية بترحاب وتسير علي خطاها للتفاعل أكثر مع المجتمع المصري بفئاته المختلفة.

واستكمل عبدالقادر: عندما تتحد القوي الساسياسية من أجل الوطن ستكون المخرجات في صالح المواطن البسيط والدولة المصرية، مطالبا من يشارك في الحوار الوطني أن يكون هناك مساحة لقبول الرأي والرأي الآخر.