الصحة تكشف عدد الحاصلين على لقاحات كورونا حتى الآن (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، فى تصريحات لـ برنامج "كلمة أخيرة"، والذى يذاع على قناة أون الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدى.

وزف متحدث الصحة بشرى سارة للمصريين، مؤكدا تراجع الإصابات اليومية والوفيات بكورونا فى البلاد بشكل كبير، لافتا إلى أن ذلك يرجع إلى حالة من المناعة المجتمعية، بسبب التوسع فى معدلات التطعيم أدت لانخفاض فى معدلات المرض.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار أن أعداد من حصلوا على لقاحات كورونا، حتى الآن فى مصر، بلغت 34 مليونا و508 آلاف و460 مواطنا.

ولفت إلى أن من حصلوا على الجرعة الأولى من لقاحات كورونا بلغ عددهم 45 مليون مواطن، بنسبة 60%.