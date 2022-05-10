بحضور الوزير..تعليم النواب تناقش مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة وخطة 22/23 لوزارة البحث العلمي..اليوم

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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 01:40 صباحاً - محمد السيد - /696620/بحضور-الوزيرتعليم-النواب-تناقش-مشروعي-قانونين-بربط-الموازنة-العامة-وخطة-2223-لوزارة-البحث-العلمياليوم

تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، فيما يخص وزارة البحث العلمي والهيئات التابعة لها (المراكز البحثية)، بحضور الدكتور/ خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونواب الوزير، الدكتور أيمن عاشور، شئون الجامعات، والدكتور ياسر رفعت، لشئون البحث العلمي.

دوت الخليج

مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة وخطة 2022/2023 لوزارة البحث العلمي

كما تناقش مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، فيما يخص مكتبة الإسكندرية، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والمركز الإقليمي لتعليم الكبار، والمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، وصندوق تطوير التعليم.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى غدا الثلاثاء مناقشة 79طلب إحاطة وسؤال و3 طلبات مناقشة عامة عن سوء الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية نتيجة نقص وتهالك المنشآت الطبية ونقص الأجهزة والمستلزمات الطبية ونقص عدد الأطباء وسوء أحوالهم.

كما تناقش طلبات عامة مقدمة من العضو سحر بشير وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة الصحة والعضو عبد الله أحمد عبد الله وتسعة عشر عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تطوير المستشفيات الحكومية والعضو سحر صدقي خليفة وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد الأطباء ونقص المستلزمات الطبية.