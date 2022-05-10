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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 01:40 صباحاً - محمد السيد - /696715/نشرة-أخبار-الفن-أشرف-زكي-يعلن-إعفاء-الفنانين-من-ضريبة-الظهور-في-البرامج-الرابر-عفرتو-يعلن-اتجاهه-للتراكات-الحزينة-الفترة-القادمة-نقل-سارة-الطباخ-للعناية-المركزة-بعد-تعرضها-لوعكة-صحية-مفاجأة

شهدت الساحة الفنية يوم الإثنين، العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

أشرف زكي وضريبة الظهور في البرامج

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية عن رأيه في قرار مصلحة الضرائب المصرية بإعفاء الفنانين من سداد ضريبة القيمة المضافة لظهورهم في البرامج بدون مقابل، وإعفاء ضيوف شرف الأعمال الفنية.

وقال أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة بأن هذا القرار حل مشكلة كبيرة كان يعيشها الفنانين موجها الشكر لكلا من الدكتور محمد معيط وزير المالية ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية والمسئولين في الوزارة والمصلحة.

وأكد أنه بداية من اليوم يمكن للفنانين الظهور في أي برنامج أو عمل فني بدون تقاضي أجر، دون أن يعرضهم ذلك للمحاسبة وفقا لقانون القيمة المضافة.

الرابر عفرتو: اللي جاي سواد

أعلن مغني الراب عفرتو عبر خاصية ستوري من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، عن اتجاهه الفترة القادمة للأغاني الحزينة فقط وذلك بس حالته النفسية خلال هذه الفترة.

وكتب عفرتو عبر الاستوري من خلال حسابه الرسمي: انا كتير كنت بداري مشاكلي النفسيه وزعلي ف اغاني تفرحكم بس لو فضلت كدا هنفجر لافا اسف على سواد الاغاني اللي جايه.

ومن الجدير بالذكر، أن تصدر عفرتو خلال الموسم الرمضاني تريندات عبر موقع يوتيوب بعد يوم من طرح أغنية «هرازيك» التي كانت تعاون مشترك بنيه وبين الفنان عمرو سعد، والتي تعتبر الأغنية الرسمية للمسلسل الرمضاني «توبة».

سارة الطباخ تتعرض لوعكة صحية

تعرضت سارة الطباخ، مديرة أعمال المطربة شيرين عبد الوهاب لأزمة صحية مفاجأة نقلت على إثرها لإحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر.

وتخضع سارة الطباخ خلال الفترة الحالية لعدد من الفحوصات الطبية بعد دخولها للعناية المركزة كي يتمكن الأطباء من معرفة سبب مرضها ووصولها لتلك الحالة السيئة، ولم يتوصل الأطباء حتى الأن للتفاصيل الخاصة بالمرض.

وكان أخر ظهور للمنتجة سارة الطباخ خلال حفل شيرين عبد الوهاب في مدينة أبو ظبي التابعة للإمارات العربية المتحدة في يوم الأربعاء الماضي، وكانت قد شعرت ببعض الإرهاق هناك لكنها لم تصل إلى السبب.

محسن منصور يتلقى عزاء والده غدا

كشف الفنان محسن منصور عن تفاصيل عزاء والده الراحل الذي وافته المنية في صباح اليوم الاثنين بعد صراع طويل مع المرض أعلن عنه الفنان منذ فترة مطالبا جمهور بالدعاء له.

ويتلقى محسن منصور عزء والده الراحل من مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين في يوم غدا الثلاثاء بعد صلاة المغرب وفقا لما أعنله الفنان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.