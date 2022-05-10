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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 01:40 صباحاً - محمد السيد - /696711/القصة-شبه-شخصيتي-ومتوقعتش-نجاحه-تصريحات-أحمد-حلمي-عن-فيلم-واحد-تاني

تحدث الفنان أحمد حلمي خلال مداخلة هاتفية مع راديو إنرجي 92.1 مع وائل منصور ومنة عامر عن تفاصيل فيلمه واحد تاني، والذي كان أحد أفلام عيد الفطر المبارك وحقق نجاح كبير وتصدر شباك التذاكر.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات أحمد حلمي بشأن فيلم واحد تاني وحملة الهجوم عليه

تصريحات أحمد حلمي عن فيلم واحد تاني

- متوقعتش نجاح الفيلم على الإطلاق

- اتفاجأت بالإيرادات ومكنتش متوقع أسمع نص الرقم ده

- أتمنى تقديم فيلمين أو أكتر في العام الواحد ولكن العمل الكويس بياخد وقت

- اعرف مؤلف الفيلم هيثم دبور من فترة كبيرة

- هو موهوب وبيكتب روايات لها طعم مختلف

- كنا بنتبادل الآراء باستمرار بخصوص فيلم واحد تاني

- الأفلام شبه أبطالها وقصة واحد تاني تتشابه مع شخصيتي الحقيقية

- عشان مريت بمرحلة فقدان الشغف وبدأت من جديد

- لما بصيت حواليا شوفت حالة فقدان الشغف حالة عامة وقررت تقديمها في فيلم

- أحمد سعد موهوب وحاولت أقلد حركاته على أغنية الفيلم لكنه معرفتش

فيلم واحد تاني لـ أحمد حلمي

ويشارك الفنان أحمد حلمي في بطولة فيلمه الجديد "واحد تاني" عدد من النجوم مثل روبي، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، نسرين أمين، أحمد مالك، نور إيهاب وآخرين بجانب مشاركة عدد من ضيوف الشرف مثل عمرو وهبة والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

وتدور أحداثه حول موظف وهو أحمد حلمي الذي يعمل أخصائي اجتماعي ويجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، لكن في السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وبعد خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى به ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

وكان قد تعرض أحمد حلمي لحملة هجوم وانتقادات لاذعة، وبدأ الجمهور بمطالبته بالتوقف عن التمثيل والخروج من نمط الكوميديا لأنه أصبح لا يجيدها، كل ذلك جاء بعدما طرح فيلمه “واحد تاني” في دور العرض المصرية السينمائية، فبعد أن كان أحمد حلمي المثل الأعلى للكوميديا أصبح شخص يحذر الجمهور من مشاهدة أفلامه السينمائية، وأصبحت أعماله الفنية مهيبة لمشاهدة صغار السن والعائلات بعدما احتوى الفيلم على كوميدية جنسية صريحة كما وصفه البعض