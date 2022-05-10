متحدث الصحة يزف بشرى عاجلة بشأن كورونا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، فى تصريحات لـ برنامج "كلمة أخيرة"، والذى يذاع على قناة أون الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدى.

وقال متحدث الصحة، إنه على الرغم من تراجع معدل الإصابات اليومية والوفيات بـ كورونا فى مصر، إلا أنه لا يمكن الجزم بأن جائحة كورونا انتهت، إلا بإعلان رسمى من منظمة الصحة العالمية.

وزف متحدث الصحة بشرى سارة للمصريين، مؤكدا تراجع الإصابات اليومية والوفيات بكورونا فى البلاد بشكل كبير، لافتا إلى أن ذلك يرجع إلى حالة من المناعة المجتمعية، بسبب التوسع فى معدلات التطعيم أدت لانخفاض فى معدلات المرض.