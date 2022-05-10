هل زيادة إصابات كورونا فى الصين يدل على ظهور متحورات جديدة؟

جدة - نرمين السيد - علق الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة على زيادة أعداد الغصابات بـ فيروس كورونا فى الصين وجنوب إفريقيا، وهل بالإمكان أن تكون هناك بؤر جديدة لموجات أخرى من جائحة كورونا؟.





جاء ذلك، فى تصريحات لـ برنامج "كلمة أخيرة"، والذى يذاع على قناة أون الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدى. وقال متحدث الصحة إنه حتى الآن لا توجد مؤشرات على أن هذه بؤر جديدة للمرض، لأن فكرة "البؤرة" مرتبطة بظهور متحورات تكافح وتمانع التطعيمات الحالية وحتى هذه اللحظة لم يحدث هذا. وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أنه طالما هناك دول منخفضة فى معدلات التقليح ففرصة ظهور متحورات قائمة كون تراجع معدلات التطعيم فى تلك الدول يعتبر بيئة خصبة لظهور المتحورات.

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