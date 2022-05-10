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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 12:43 صباحاً - محمد السيد - /696714/مكنتش-قادرة-أكمل-مسلسل-الكبير-أوي-وكنت-بعيط-من-التوتر-تصريحات-رحمة-أحمد-في-كلمة-أخيرة

حلت الفنانة رحمة أحمد ضيفة الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر شاشة قناة ON tv وصرحت العديد من التصريحات التي يرصدها لكم دوت الخليج وذلك خلال السطور القادمة

أبرز تصريحات رحمة أحمد في كلمة أخيرة

- مكنتش قادرة أكمل مسلسل الكبير أوي 6 وكنت بعيط لأني متوترة

- ومحتاجة أكون عند حسن ظن الناس وحسيت أن الدور أكبر مني

- مفكرتش في التمثيل وكنت بدرس في كلية علوم واشتغلت في عدد من معامل التحاليل

- روحت مع صحبتي لمسرح الجامعة وانضيمت لفريق التمثيل

- كنت بمثل دراما وتراجيدي ومفكرتش في الكوميدي

- حد من زملائي لفت نظري للكوميدي

- وروحنا لمسرحية في الأوبرا بحضور أحمد أمين وأكرم حسني

- ومن هنا جاءت مشاركتي في مسلسل أمين وشركاه مع أحمد أمين وبعدين الكبير اوي

- عرفت معنى الشهرة بعد الكبير أوي 6 والجمهور عرف مين رحمة أحمد

- بتوتر أحيانا من الزحمة وكوني مشهورة

- أحمد أمين كان حريص على تهنئتي بمسلسل الكبير أوي 6

- طلعت أجري في أول مرة الناس عرفتني فيها في الشارع وقالت مربوحة أهي

- نشأت في منطقة الحسين

- عندي أخ توأم وكان معايا في كلية العلوم بس بقى بيشتغل في مجال العقارات وعندي 4 أخوات تانيين

رحمة أحمد الكبير أوي 6

وفي سياق آخر، كانت الفنانة رحمة أحمد قالت في لقاء لها عبر شاشة قناة اكسترا نيوز، إنها لا تتوقع نجاح أو فشل الأعمال التي تشارك بها فهي تفضل التركيز على بذل أقصى جهد.

وأضافت مربوحة: “عملت شغلي كويس، وأسيب الباقي على ربنا”، موضحة أنها شاركت في مسلسل الكبير أوي 6، بعدما شاهد المخرج أحمد الجندي والفنان أحمد مكي أدائها في مسرحية كانت تقدمها في الأوبرا وكانت المسرحية وقتها من إخراج أحمد فؤاد.

ولفتت الفنانة رحمة أحمد إلى أن أول يوم تصوير والمخرج كسّر الحواجز بينهما وقالت إن اللهجة الصعيدية كانت أصعب ما واجهته في العمل.

وقالت أيضًا: “مصحح اللهجة ماسك لي العصاية زي المستر، لأنها صعبة جدا.. وبعد ما شاهدني المخرج والفنان أحمد مكي، كلموني على المسلسل، ورحنا اشتغلنا على الورق وطلعنا تفاصيل الحاجات دي كلها، لحد ما طلعت بالشكل ده، وردود فعل الناس بتوصلني، وجات لي رسائل ومكالمات كل ده فرحني”.