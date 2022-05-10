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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 12:43 صباحاً - محمد السيد - /696712/الجن-موجود-في-كل-مكان-أبطال-مسلسل-المداح-يتحدثون-عن-كواليس-العمل

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات أبطال مسلسل المداح 2 في الحكاية

قال الفنان حمادة هلال كاشفة عن رغبته في عمل المداح منذ سنوات، فقال: “كان نفسي أعمل المداح من 6 سنين من وقت ولي العهد ولكن مكنش بيحصل نصيب”.

وتابعت سهر الصايغ كاشفة عن سبب قبولها بالدور: “حبيت الدور بسبب الاختلاف، ودور الشيطان والجن اتعمل قبل كدة لكن فكرة ان الست جن كان مختلف وكان عندي تجربة من كفر دلهاب، ومخوفتش من الجن ولكن خوفت من الجمهور”.

واستكملت: “في ناس حقيقة بتوسوس لناس تانية وشياطين الانس كتير”.

هبة مجدي

أما عن الفنانة هبة مجدي فقالت: “البداية بتبقى بالورق، لقيت نفسي بعد الحلقة الأولى بجري على الحلقات اللي بعد كدة، ومضيت على طول من غير ما أفكر”، مضيفة: “الجن مجود في كل حتة بنقابل الصديق اللي بيأذي صديقه والحبيبة اللي ممكن تعمل عمل لحبيبها رغم انها بتحبه”.

مسلسل المداح 2

من الجدير بالذكر، أن يضم مسلسل المداح 2 أسطورة الوادي في بطولته مجموعة من النجوم بجانب حمادة هلال، ومنهم أحمد عبد العزيز، سهر الصايغ، خالد سرحان، كمال أبو رية، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، ولاء الشريف، حنان سليمان، وآخرين والمسلسل من إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف وليد أبو المجد وأمين جمال.

ويستكمل مسلسل المداح 2 قصة «صابر» بعد أن يتخلص من كل كتب السحر أملًا في اكتشاف الحقيقة، ولكنه يتعرض للكثير من الأحداث والمُفاجآت، ويضطر خلال الأحداث للسفر إلى الوادي في مرسي علم في محاولة منه للوصول إلى ما يتم تدبيره له في الخفاء، وأكد حمادة هلال إلى أن طبيعة قصة المُسلسل شائكة جدًا وتقترب من مناطق غير تقليدية وغير مسبوقة وهو ما تطلب من كل فريق العمل أن يتعامل بحذر ودقة مع كل كلمة وكل مشهد وهو ما سيلمسه المُشاهد في التفاصيل المُختلفة خلال الأحداث