نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المالية تعلن عن موعد صرف مرتبات مايو 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتابع الكثير من العاملين في القطاع الحكومي موعد صرف مرتبات مايو 2022 وذلك بعد أن تم صرف مرتبات ومعاشات شهر أبريل الماضي قبل موعده المحدد، لحلول عيد الفطر، وقد أعلنت وزارة المالية يوم أمس عن مواعيد الصرف والتي من المقرر أن يتم صرفها بعد أسبوعين فقط.

موعد صرف مرتبات مايو 2022

أوضحت وزارة المالية أن 33 جهة حكومية سوف تبدأ في صرف مرتبات مايو وهي وزارة التموين والنقل والهجرة والتضامن الاجتماعي والصحة ووزارة الاتصالات، بالإضافة إلى وزارة التجارة والصناعة والطيران الآثار والبترول والسياحة وذلك يوم الإثنين الموافق 23 مايو 2022.

أما بالنسبة لوزارة العدل والتعليم العالي والتنمية المحلية والكهرباء والتعاون الدولي والتربية والتعليم، وكذلك وزارة الخارجية والمالية والموارد المائية والخارجية بالإضافة إلى الشباب والرياضة.

مرتبات القضاء العالي

كما أوضحت وزارة المالية أنه سوف يتم صرف مرتبات مايو 2022 للهيئات القضائية والمستقلة والتي تشمل النيابة الإدارية ومجلس الدولة ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، وكذلك دار الإفتاء المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية واللجنة العليا للانتخابات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وحسب ما أعلنته وزارة المالية فإنه من المقرر أن يكون آخر موعد لصرف مرتبات مايو هو يوم الأربعاء والخميس الموافق 25 و 26 مايو الجاري.

رفع الحد الأدنى للأجور

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن في أبريل الماضي رفع الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في القطاع الحكومي وأجهزة الدولة المختلفة.

حيث تم البدء برفع الأجور بقيمة 300 جنيه لأقل مستوى في السلم الوظيفي، كما أصبح الحد الأدنى للأجور هو 2700 جنيه بعد أن كان 2400 جنيه، وبالنسبة للموظفين على الدرجة الممتازة فقد أصبح الحد الأدنى لرواتبهم 8700 جنيه.

بالإضافة إلى الدرجة العليا فسيكون الحد الأدنى لهم 6300 جنيه، وبالنسبة لدرجة مدير عام فقد أصبح الحد الأدنى لهم5100 جنيه، أما بالنسبة لموظفي الدرجة الثانية فقد أصبح الحد الأدنى للرواتب3900 جنيه، وبالنسبة للدرجة الثالثة فقد أصبح يبدأ من 3420 جنيها، والدرجة الرابعة أصبح يبدأ من 3180 جنيها.

ويأتي ذلك في إطار ما تقوم به الحكومة المصرية لتقليل شعور المصريين بالتضخم الموجود في العالم، والذي أدى إلى رفع أسعار الغذاء بشكل ملحوظ.