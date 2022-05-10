محافظ الغربية يتفقد تطوير كورنيش طنطا بتكلفة 69 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها مساء اليوم، لتفقد أعمال تطوير كورنيش طنطا فى مرحلتيه الخامسة والسادسة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والدكتور محمود عيسى رئيس حى ثان طنطا.
وتفقد محافظ الغربية أعمال تطوير كورنيش طنطا فى مرحلته الخامسة بداية من سكة المحلة وحتى كوبرى فاروق بطول 3 كم، وبإجمالى تكلفة 69 مليون جنيه، حيث وجه بسرعة إنهاء الأعمال والتى وصلت إلى 77%.
كما تفقد المحافظ أعمال تطوير المرحلة السادسة (كورنيش الغفران)، والتى تمتد من كوبرى قحافة وحتى الداون تاون بطول 2 كم (700 متر ضمن تطوير العشوائيات، و1300 متر ضمن الخطة الاستثمارية)، وذلك بإجمالى تكلفة 35 مليون جنيه.
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