هالة السعيد: حريصون على تنفيذ خطة تطوير وبناء الإنسان

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الأزمة الروسية الأوكرانية جاءت لتزيد الأزمات الاقتصادية عالميا فى ظل بدء التعافى من جائحة كورونا، كاشفة عن وجود تضخم كبير جدا وبنسبة عالية فى جميع دول العالم وليس مصر فقط.





وفى مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، على فضائية الحياة، أوضحت وزيرة التخطيط، أن خطة الموازنة هذا العام توجه اهتماما كبيرا للقطاعات الخاصة بالصحة والتعليم والبحث العلمى والمكون الخاص بالمرأة وكذلك الأطفال وذوى الهمم، وبالتالى تم تخصيص الجزء الأساسى من حجم استثمارات الدولة فى هذه القطاعات، بجانب استكمال الجهود التى بذلت فى تنمية وتطوير الريف المصرى ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وشددت الوزيرة على أن الدولة المصرية حريصة على الاهتمام بمواصلة تنفيذ خطة تطوير وبناء الإنسان وتنمية الريف المصرى فى الموازنة العامة.

وقالت الوزيرة هالة السعيد، إن الدولة تضع تطوير قطاعات الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات ضمن أولوياتها للإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تهتم بزيادة الحوافز الاستثمارية لتوطين الصناعة فى مصر ودعم الصادرات.

وأضافت الوزيرة: "نحاول أن نعيد ترتيب أولوياتنا وتكون الخطة فى هذا العام أن الموازنة العامة موجهة لبناء الإنسان المصرى"، مشيرة إلى أن "هناك عملية ضخ فى عموم دواوين المحافظات لأن ذلك ينعكس على تحسين مشروعات الطرق داخل المحافظات والقرى، وهذه الأمور كان يعانى منها أهلنا فى المحافظات والقرى الريفية".

وفى السياق ذاته، قالت الوزيرة هالة السعيد إن المواد الاستراتيجية الأساسية أسعارها ارتفعت، سواء كانت قمح أو زيت أو غاز أو بترول، وهذه السلع تضاعفت أسعارها بشكل أساسى.