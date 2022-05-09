أشرف زكي يعلن إعفاء الفنانين من ضريبة الظهور في البرامج..ويؤكد: "حل مشكلة كبيرة"

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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 11:46 مساءً - محمد السيد - /696710/أشرف-زكي-يعلن-إعفاء-الفنانين-من-ضريبة-الظهور-في-البرامجويؤكد-حل-مشكلة-كبيرة

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية عن رأيه في قرار مصلحة الضرائب المصرية بإعفاء الفنانين من سداد ضريبة القيمة المضافة لظهورهم في البرامج بدون مقابل، وإعفاء ضيوف شرف الأعمال الفنية.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أول تعليق من أشرف زكي على قانون مصلحة الضرائب الجديد للفنانين

قال أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة بأن هذا القرار حل مشكلة كبيرة كان يعيشها الفنانين موجها الشكر لكلا من الدكتور محمد معيط وزير المالية ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية والمسئولين في الوزارة والمصلحة.

وأكد أنه بداية من اليوم يمكن للفنانين الظهور في أي برنامج أو عمل فني بدون تقاضي أجر، دون أن يعرضهم ذلك للمحاسبة وفقا لقانون القيمة المضافة.

أشرف زكي يدافع عن زوجته روجينا

هذا وخرج نقيب المهن التمثيلية في وقت سابق ليدافع عن زوجته الفنانة روجينا بعد الهجوم عليها بسبب ترويجها لمسلسلها الجديد الذي من المقرر عرضه في رمضان 2023 من أمام الكعبة، فقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج “حضرة الموطن” المذاع على قناة الحدث: “فنانة راحت الكعبة تدعي ربنا يوفقها في عمل جديد وكل اللي واقفين في الكعبة واقفين بيدعوا ربنا عشان يستجيب لهم، سواء يوفقهم في عملهم أو يشفي أسرته أو غير ذلك".مش شايف إن فنان يروح يدعي ربنا يوفقه في عمله أو في عمل جديد يبقى كفر يعني، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل في من يدعون على أنفسهم بأنهم رجال الدين”.

واختتم حديثه: “ربنا هينصرنا وهذه البلد الطيبة التي نموت في ترابها ربنا حاميها وإحنا مش هيهزنا أي كلام ولو للحظة”.

أشرف زكي في الاختيار 3

وكان قد شارك الفنان أشرف زكي في مسلسل الاختيار 3 بجانب كلا من أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، والعمل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي.