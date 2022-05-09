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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 11:46 مساءً - محمد السيد - /696709/كامل-الوزير-يكشف-تطورات-مشروعات-النقل-صديقة-البيئة-ستنطلق-في-إبريل-المقبل

تحدث كامل الوزير، وزير النقل عن المشروعات التي من المقرر أن تطلقها الدولة خلال الفترة المقبلة من شبكة وسائل نقل صديقة البيية تبدأ من القاهرة الكبرى وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية”

دوت الخليج تصريحات وزير النقل لـ عمرو أديب عن مشروعات النقل صديقة البيئة

قال كامل الوزي: لأول مرة هيكون عندنا في القاهرة الكبرى شبكة من وسائل النقل صديقة البيئة، موجها اعتذاره لأهالي الزمالك وكل الأماكن التي مر بها الخط الثالث من المترو بسبب الضوضاء وتعطل حركات المرور مشيرا إلى انه خلال 6 أيام ستعود الحياة لطبيعتها.

وتابع كاشفا عن أخر تطورات عمليات النقل العامة: نستورد 55 قطار مكيف وخلال الفترة القادمة ستكون جميع خطوط المترو مكيفة، أما القطر الكهربائي السريع ينقل نص مليون من العاصمة الادارية والعاشر من رمضان و22 قطار يتم تجريبهم حاليا”.

مؤكدا: “لن نستورد أتوبيسات كهربائية ويتم تصنيعها بالكامل في مصر وسيتم اطلاق شبكة من وسائل النقل صديقة البيئة بداية من إبريل المقبل.

وزير النقل يرد على منتقدي المشروعات الجديدة

كما حرص وزير النقل خلال البرنامج الرد على منقدي المشروعات الجديدة، فقال: “بيحطو السم في العسل”، مشيرا إلى أن كل التطورات الجديدة تعود بفائدة على الشعب وكل تلك المشروعات مشروعات بنية أساسية وهي مفتاح التقدم والازدهار أبسطها حل المشاكل المرورية وضمان سلامة البشر.

وأضاف: “مصر من غير الكباري اللي بتتبني كانت هتبقى جراج كبير خلو بالكم من الكلام اللي بيتقال، من غير المشروعات الجديدة الحياة كانت هتبقى صعبة والمسافات كانت هتبقى طويلة”.

وزير النقل يتوجه بالشكر للأهالي لتحملهم ضوضاء العمل

جدير بالذكر أنه قدم الوزير الشكر لأهالي الزمالك وكافة الأحياء والمناطق التي تمر بها الأعمال التنفيذية للمترو لتحملهم الضوضاء الناتج عن الحفر وإغلاق بعض الشوارع بسبب أعمال تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن هذه المناطق التي يمر بها المشروع بعد تشغيله ستشهد سيولة مرورية كبيرة بسبب جذب المترو لعدد كبير من المواطنين مضيفا انه وجه بإعادة الشئ لاصله في كافة الشوارع التي تمر بها الأعمال التنفيذية للمشروع فور الانتهاء منها لخدمة حركة المواطنين مشيرا الى ان بالتوازي مع تنفيذ تلك المشروعات الجديدة فإننا ننفذ خطة شاملة لتطوير الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق.