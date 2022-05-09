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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 11:46 مساءً - محمد السيد - /696707/النائب-محمد-نشأت-توجيهات-السيسي-بتطهير-شمال-سيناء-من-الإرهاب-رسالة-بأن-أمن-مصر-خط-أحمر

قال النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، إن ترؤس الرئيس السيسي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الساعات الماضية، عقب الحادث الارهابي الخسيس، الذى استهدف عددًا من شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة خلال أدائهم الواجب الوطني، رسالة للداخل والخارج بأن أمن مصر خط أحمر والعملية الأخيرة في سيناء لن تمر.

دوت الخليج

محمد نشأت العمدة توجيهات السيسي بتطهير شمال سيناء من الإرهاب رسالة بأن أمن مصر خط أحمر

وأشاد “نشأت” في تصريحات له اليوم، بتوجيهات الرئيس السيسي، بإستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية والاستمرار كذلك فى تنفيذ كافة الإجراءات الأمنية التى تسهم فى القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله واستئصاله من جذوره، مثمنا خلال الاجتماع الجهود التي تبذلها القوات المسلحة المصرية في تجفيف منابع الإرهاب وإقتلاع جذوره من سيناء بالتعاون مع الأهالي الشرفاء.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس باستكمال تطهير سيناء من العناصر الارهابية وذيول التكفيرين، قرار استراتيجي من الدرجة الأولى، ينبىء بتحركات صارمة لملاحقة هؤلاء الخونة والمجرمين.

وكان قد أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أول أمس قيام مجموعة من العناصر التكفيرية، بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة؛ ما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد، مشيرا الى استمرار القوات المسلحة في جهودها للقضاء على الارهاب واقتلاع جذوره.