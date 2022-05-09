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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 11:46 مساءً - محمد السيد - /696704/ويجز-يستعد-لإطلاق-فيديو-كليب-غنائي-مع-المطربة-المغربية-شيماء-جاحظ

أعلن مغني الراب ويجز والفنانة المغربية شيماء جاحظ عن استعدادهم لطرح ديو غنائي، وقد تم البدذ في التحضير لتصوير الأغنية في شكل فيديو كليب، ومن المتوقع أن تحظى الأغنية بنجاح كبير.

دوت الخليج يرصد لكم استعداد ويجز وشيماء جاحظ لطرح فيديو كليب ديو غنائي لهم

ديو غنائي لـ ويجز وشيماء جاحظ

ومن المقرر ان يتم تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية بالتبادل ما بين المغرب ومصر، وذلك بعد ان يستقر الثنائي علي الاسم النهائي لتلك الأغنية.

ومن الجدير بالذكر، أن كشف ويجز خلال الأيام الماضية عن آخر تطورات حالته الصحية بعد تعرضه الى حادث سير ونقله إلى المستشفى خلال الفترة الماضية، وذلك عبر حسابه على بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام عبر خاصية الاستورى.

أغنية البخت لـ ويجز

وتخطت أغنية البخت لمغني الراب الشهير ويجز ملايين المشاهدات ووصلت الآن لـ 73 مليون مشاهدة، وتصدرت التريند بعد طرحها على قناتة الرسمية بموقع يوتيوب، كما حصلت على مراكز على يوتيوب لمدة أيام متواصلة.

واليت جاءت كلماتها كالتالي:

عيني منها بشكل جدي

وتقيله مش تقلانة اتبخر سحری

ومش باجي على بالها ومفكرتشي

انا بالى فيها بابا بالی مش ملکی

بلعب البخت سالتها ورفضتنی

استغربتها امال فين هيبتي

حبيبي

انا بضحك على خيبتي

یاخی كنت ع الثبات وهزتني

واللي فات ده كان سحري

مش باجي على بالها أن جت سيرتي

انا بالی معاها مش ملکی

قالت كلام قبل ماتشوفتی

انا عارفنی صعب ومش مفهوم

کلامی دبش أو مش موزون

أو بتحب حد والبال مشغول

مشوفتهاش ولا حد يلومني

ملاك برئ ولا انا مخدوع

هي توتر ولا انا مهزوز

طب اذاها حد والكل مرفوض

ولا ايه القصه حبيبي فيدني

واللي اذوك ياما حبيبي سيبنى

اخلى الجاى ورود وشموع

يتغنالها وبصوت مسموع

ولا ايه القصة حبيبي فيدني

اللي اذوك ياما حبيبي سيبني

انسيك ماضى كله دموع

ولا مقدرش اسيبك موجوع

سحرتني ولا سحرتلی

وعيون مش محتاجه تسحرلی

ومش عايزة تجیبنی پس چاہتنی

وانا بتصعب عليا حالي وانا بكتبلك كلام معسول

بعيد عن عيني وياعيني مع غيري ومش مبسوط

دانا اضيع عمري ياعمري واحبك حب مش مشروط

لا تلاقى عندی وعود كدابه

وكبرت على ولاشئ مضمون

کلامی على قد اللي معايا

وفي الحب مستناش مردود

براحه على قلبي المكسو

اللي مشكلته أنه فيك مسحول

مين اختار اللى عينيك عملوه

وده مش زنبي انا صحيت محطوط

ونسيتني وفي قصتي حبستنی

والله ووقعت بفكر فيك كثير بالي عليك مشغول

ولا إيه القصة

فیدنی

حبيبي

اللي اذوك ياما حبيبي سيبني

اخلى الجاى ورود وشموع

يتغائلها وبصوت مسموع

ولا ايه القصة حبيبي فيدني اللي اذوك ياما حبيبي سيبنى

انسيك ماضى كله دموع

ولا مقدرش أسيبك موجوع