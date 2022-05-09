60 % نسبة من حصلوا على لقاح كورونا فى مصر

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه بالرغم من تراجع معدل الإصابات والوفيات اليومية بسبب كورونا فى مصر إلا أنه لا يمكن القول بأن جائحة "كورونا" قد انتهت، إلا إذا أعلن ذلك رسميا من قبل منظمة الصحة العالمية.





وتابع خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON: "طالما لم يحدث ذلك فلا يمكن قول انتهاء الجائحة، وبالرغم من ذلك فإننا نشهد الآن تراجعا فى معدلات الإصابات والوفيات ومعدل الحاجة لدخول المستشفيات والرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعى". وفسر عبدالغفار، استقرار وتراجع الوباء فى مصر إلى حالة المناعة المجتمعية بسبب التوسع فى معدلات التطعيم التى أدت لانخفاض معدلات شدة المرض. وحول أعداد من حصلوا على اللقاح حتى الآن قال: "الملقحون بالكامل وصل عددهم إلى 34 مليونا و508 ألفا و460 شخصا، ومن حصلوا على الجرعة الأولى بلغ عددهم تقريبا 45 مليون مواطن، وهو ما يؤكد وصولنا لرقم أو نسبة تضاهى 60% من النسبة المستهدفة فضلا عن ما يقارب 3 ملايين نسمة حصلوا على الجرعة الثالثة التنشيطية".

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