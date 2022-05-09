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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 10:49 مساءً - محمد السيد - /696705/زراعة-النواب-تناقش-تغطية-ترعة-الشون-داخل-الكتلة-السكنية-بمدينة-السنبلاوين-صور

ناقشت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، برئاسة النائب النائب هشام الحصرى، خلال اجتماعها اليوم، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصري، محمد السيد عوض، أسامة عبدالعاطي، بشأن المطالبة بتغطية الجزء المار من ترعة الشون داخل الكتلة السكنية بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، واستغلالها في إقامة محور مرورى لتسهيل الحركة المرورية.

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