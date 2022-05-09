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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 10:49 مساءً - محمد السيد - /696698/طاقة-النواب-تناقش-ضم-مدن-حلايب-والشلاتين-وأبو-رماد-للشبكة-القومية-للكهرباءصور

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب علي نور علي، بشأن ضم مدن حلايب والشلاتين وأبو رماد للشبكة القومية للكهرباء بمحافظة البحر الأحمر.

دوت الخليج

طاقة النواب تناقش ضم مدن حلايب والشلاتين وأبو رماد للشبكة القومية للكهرباء..صور

وطلب الإحاطة المقدم من النائب سيد قاسم، بشأن قيام محافظة البحر الأحمر بسداد مبلغ ستة ملايين وخمسمائة ألف جنيه لشركة كهرباء القناة بمحافظة البحر الحمر مقابل توصيل التيار الكهربائي لمدينة الشلاتين، على الرغم من وجود مقايسة كهرباء بمبلغ 72 مليون جنيه ولم يتم تنفيذها .

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن تدنى الخدمة المقدمة لأهالي مناطق (الفلاحة – الأندلس – مظهر عاشور – ترعة عناني – كفر أبو صير الغربي – مؤسسة الزكاة) بحي المرج – محافظة القاهرة واستمرار انقطاع التيار الكهربائي وعدم انتظامه ، وتقاعس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء عن توفير موزعات الكهرباء لتلك المناطق.