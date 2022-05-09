انت الان تتابع تفاصيل خبر عميل بنك الإسكندرية ساخرًا من أداء المصرف: "مفيش اهتمام" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 10:49 مساءً - محمد السيد - /696706/عميل-بنك-الإسكندرية-ساخرا-من-أداء-المصرف-مفيش-اهتمام

اشتكي عميل بنك الإسكندرية من أداء المصرف والاستجابة لما يحتاجه خاصة بعد اتصاله بـ خدمة عملاء بنك الإسكندرية أكثر من مرة، ويستعرض دوت الخليج شكوي عميل بنك الإسكندرية ورد المصرف عليه.

شكاوي عملاء بنك الإسكندرية

قال أحد عملاء بنك الإسكندرية في تعليق عبر صفحة المصرف على موقع "فيسبوك"، "صباح الخير..هل يعقل كل اتصال لي بخدمة العملاء للاشتراك بعرض الكاش باك وبعد التحقق من معلومات الأمان كاملة يرفضون ويطلبون الاتصال من رقمي الخاص (الآن استقبال)اتصالي من رقم آخر.. اتصلت مرتين بدون اهتمام".

ورد موظف خدمة عملاء بنك الإسكندرية المسئول عن إدارة الصفحة، "مقدرين جدًا موقف حضرتك، ولكن الاشتراك في عرض الكاش باك يشترط تواصل العميل من رقم الموبايل المسجل في بنك الإسكندرية".

خدمة الكاش باك من بنك الإسكندرية

توفر خدمة الكاش باك من بنك الإسكندرية إمكانية الحصول على عروض مختلفة للعملاء وخصومات لحاملى بطاقات بنك الإسكندرية الائتمانية.