وزير النقل: بدء تشغيل مرحلة "العتبة - الكيت كات" بالخط الثالث 15...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 10:27 مساءً - قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن هناك توجيهات رئاسية بالتوسع في إنشاء شبكات النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، لافتا إلى أن اليوم تم تفقد جاهزية الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث لـ مترو الأنفاق للتشغيل التجريبي.

وخلال تصريحات على قناة "تن"، أكد الوزير أن الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث بالمترو سيعمل في التشغيل التجريبي في الاتجاهين من العتبة إلى الكيت كات في 15/5 الحالي وهذا بعد 6 أيام.

وأوضح الوزير، أن المرحلة الثالثة للخط الثالث ستبدأ بالعمل فعليا أمام الجمهور 15 /7 القادم وهذا بعد شهرين من عمله تجريبيا.