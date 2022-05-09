جامعة طنطا تنظم مؤتمر تطبيقات التقنيات الحديثة فى الزراعة.. بعد غد

جدة - نرمين السيد - ينطلق بعد غد الأربعاء، المؤتمر العلمى الأول الذى تنظمه كلية الزراعة فى جامعة طنطا، بعنوان "تطبيقات التقنيات الحديثة فى الزراعة"، فى مركز المؤتمرات والاحتفالات الكبرى بالمجمع الطبى، فى إطار احتفال الجامعة بيوبيلها الذهبى برعاية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.





وقال الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن هذا المؤتمر يأتى فى إطار سعى الجامعة إلى تحقيق الرؤية المستقبلية للبحث العملى وتحقيق التنمية المستدامة، فى إطار اهتمام الجامعة بشباب الباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا بالكلية. ومن جانبه، أكد رئيس المؤتمر الدكتور محمد السيد عميد الكلية، أن المؤتمر يهدف إلى تحقيق التكامل العلمى بين الجامعات ومراكز البحوث ومؤسسات المجتمع المدنى وتعزيز روح التعاون المشترك بين الباحثين والاطلاع على نتائج البحوث العلمية وتطبيقاتها فى المجالات الزراعية المختلفة، إلى جانب تشجيع الباحثين وطلاب الدراسات العليا على عرض نتائج رسائلهم العلمية وأبحاثهم. وبدوره، أوضح الدكتور أسعد دربالة، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن المؤتمر سوف يناقش 6 محاور رئيسية بمشاركة نخبة متميزة من كبار العلماء داخل مصر وخارجها.

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