وزير القوى العاملة: تحديث بيانات المنظمات النقابية إلكترونيا بنسبة 98.5%

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الوزارة بدأت أعمال التحول الرقمى بديوانها العام وجميع مديرياتها بالمحافظات؛ لتحقيق رؤية مصر 2030 والتحول بكل آليات العمل بها رقميا، فضلا عن تنظيم عملية انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وتحديث بيانات هذه المنظمات فى إدارات الاتصال النقابى بالوزارة والمديريات وتم بالفعل الوصول إلى 98.5% من هذا التحديث.





جاء ذلك فى اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل اليوم الإثنين؛ لمناقشة مشروع الموازنة العامة للوزارة عن السنة المالية (2022 - 2023) لقطاعات وزارة القوى العاملة، فيما يخص ديوان عام وزارة القوى العاملة، والمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات.

وأضاف سعفان أنه تم إصدار قرارات بذلك التحديث ليكون ملزما لكل المنظمات النقابية، مؤكدا أن الوزارة باعتبارها الجهة الإدارية المشرفة على العملية الانتخابية للمنظمات النقابية لا تتدخل فى شئون التنظيم النقابى العمالى أو فى العملية الانتخابية العمالية، وتؤدى دورها التنظيمى فقط فى إطار القانون.

وتقدم الوزير بالشكر والتقدير لأعضاء اللجنة الحضور، مثنيا على الدور الذى تقوم به اللجنة لدعم الوزارة أمام مجلس النواب فى تنفيذ جميع خططها وإنجازاتها، مشيرا إلى أنه من الضرورى وضع نسق لإعداد الموازنة الخاصة بالوزارة ومناقشة بنودها فى إطار الأوضاع الخاصة بالدولة لتحقيق مصالحها فى سياق مشترك بين جميع الجهات المختصة لتحقيق الخطط ونسب الأداء المطلوبة.

وتقدم أيضا بالشكر والتقدير للمنظمات النقابية على المجهود المبذول فى التعاون مع الوزارة لإنجاح عمليات الانتخابات وتحديث البيانات بما يخدم التنظيم النقابى والوزارة والمجتمع وكل الجهات الراغبة فى الإطلاع على البيانات المسجلة، كما قدم الشكر لجميع العاملين بمديريات القوى العاملة والذين خدموا العمال والنقابيين فى هذا العرس النقابى القائم من بدايته وحتى الآن.

من جانبه، قدم النائب عادل عبد الفضيل الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على المجهود الذى تم بذله من قبل الوزارة فى المرحلة الأخيرة والذى ظهر واضحا أمام نظر الجميع خاصة فيما يخص انتخابات المنظمات النقابية الدورة الجديدة 2022 - 2026، وإتاحتها الفرصة لكل منظمة نقابية فى تسجيل بياناتها على الموقع الرسمى للوزارة، ودورها المهم فى توفير فرص عمل للشباب من الجنسين وتوفير فرص التدريب المهنى فى كل محافظات الجمهورية.

بدورهم، قدم أعضاء اللجنة الشكر لوزير القوى العاملة على الطفرة التى حدثت فى أداء عمل الوزارة فى كافة الميادين وقطاعات العمل والتى ساعدت فى النهوض بمنظومة التدريب المهنى، والنهوض بالعملية الانتخابية للتنظيمات النقابية داخل الدولة بشفافية أمام جميع المنظمات المحلية والدولية.

وناقشت اللجنة - خلال الاجتماع - مشروع الموازنة الخاص بوزارة القوى العاملة، وانتهت المناقشات داخل اللجنة بالاتفاق حول بعض التوصيات وإجراء بعض التعديلات الخاصة بمشروع الموازنة المقدم.