التأمين الصحى الشامل: توجيهات رئاسية بتوسيع المظلة لتشمل عددا أكبر

وقال الدكتور صادق ـ خلال اتصال هاتفى، مع قناة "دى إم سى" الفضائية مساء اليوم الإثنين، إن منظومة التأمين الشامل تعمل بشكل جيد فى محافظة بورسعيد منذ عملها فى عام 2019، والأقصر أيضا تعمل بها المنظومة والإسماعيلية الآن فى المرحلة التجريبية وستبدأ بالعمل خلال أسابيع قليلة.
وأشار إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل تشمل تطوير كافة البنية التحتية الخاصة بالمستشفيات، شارحا أن المنظومة تحتوى على عيادات متنقلة للذهاب إلى المرضى فى المنزل للتخفيف عليهم.
وأضاف المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل أن الهيئة تستخدم التكنولوجيا والتحول الرقمى فى عملية التواصل مع المواطنين، معلنا أنه خلال عام 2030 سيتم استكمال المنظومة فى مختلف المحافظات.
وتابع الدكتور صادق أن الهيئة تعمل الآن وتجهز للبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من تطبيق التأمين الصحى الشامل والتى ستنتهى عام 2024.
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