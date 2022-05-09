ندوة تثقيفية بعنوان الشباب ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف بجامعة طنطا

جدة - نرمين السيد - نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية النوعية بجامعة طنطا، اليوم الإثنين، ندوة تثقيفية بعنوان «الشباب ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف»، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، وذلك فى إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبى.





تأتى الندوة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وعميد كلية التربية النوعية، والدكتور أكرم نمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وعمرو محسوب وكيل أول وزارة الإعلام رئيس قطاع الإعلام الداخلى، وسمير مهنا وكيل وزارة الإعلام لشرق وسط الدلتا.

حاضر فى الندوة الدكتور حسن محمد عيد مدرس الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بطنطا، بمشاركة الدكتورة نجلاء الحلبى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رانيا الإمام وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، وعزة عبدالرافع سرور المدير العام لإعلام وسط الدلتا.

وأشار الدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع إلى أهمية الدور الذى تقوم به المؤسسات التعليمية ضمن الاستراتيجية الشاملة التى تتبناها الدولة فى مواجهة التطرف والإرهاب، ليس فقط لأنها تقوم بدور رئيسى فى تحصين الطلاب منذ الصغر ضد الفكر المتطرف، وإنما أيضا لأنها تتعاون مع باقى مؤسسات المجتمع الأخرى فى مواجهة التطرف والإرهاب.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسن محمد عيد مدرس الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بطنطا أهمية ترسيخ مفهوم الولاء والانتماء للوطن لدى الشباب، وتفعيل دورهم فى مواجهة التطرف والإرهاب، وذلك انطلاقا من اهتمام الدولة والقيادة السياسية باستثمار طاقاتهم فى مواجهة التطرف والإرهاب، مشيدا بجهود جامعة طنطا الرامية إلى تعليم الطلاب الفكر الوسطى والوعى الحقيقى ومواجهة التطرف والإرهاب بالفكر البناء والسلوك الإيجابى.