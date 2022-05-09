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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /696703/عملاء-بنك-القاهرة-من-خارج-مصر-يشكون-من-تجاهل-خدماتهم

اشتكي عملاء بنك القاهرة من خارج مصر بسبب تجاهل خدمة عملاء بنك القاهرة في الرد على الخدمات التى يحتاجونها، ويرصد دوت الخليج شكاوي عملاء بنك القاهرة من خارج مصر.

شكاوي عملاء بنك القاهرة من خارج مصر قال أحد عملاء بنك القاهرة في تصريح على صفحة المصرف الرسمية بموقع "فيسبوك"،: "ردوا على رسايل خاص لو سمحتم عندي مشكلة وأنا خارج مصر لو سمحتم لو سمحتم لو سمحتم ردوا". وأضاف آخر: "لو سمحت ارغب الاتصال بخدمة العملاء من خارج مصر". ورد موظفي خدمة عملاء بنك القاهرة على العملاء، قائلاً: "للوصول الي احد ممثلي خدمة العملاء نرجو التكرم بالاتصال بنا على رقم 16990 من داخل مصر او على رقم 0020216990 من خارج مصر واتباع الخدمة الصوتية".

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