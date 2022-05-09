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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /696701/بالفيديو-الجمهور-يحتشد-أحمد-العوضي-في-عين-شمس

شارك الفنان أحمد العوضي متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيديو جمعه بعدد من الجمهور في أحد شوارع عين شمس وظهر بينهم وهو يلتقط الصور معهم.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحمد العوضي مع الجمهور في عين شمس

نشر أحمد العوضي فيديو له بين الجمهور عبر حسابه الرسمي بموقع تباد الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليه، قائلا: “اخواتي وجمهوري الللي بحبهم وعلي راسي.. أوعدكم باللي جاي ناااار تقدير لحبكم الغالي”.

آخر ظهور للفنان أحمد العوضي

جدير بالذكر أن آخر ظهور للفنان أحمد العوضي كان في رمضان المنقضي من خلال مسلسل اللي مالوش كبير الذي نافس به ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2021، وشاركه البطولة كلا من ياسمين عبد العزيز وخالد الصاوي وخالد سرحان، ودينا فؤاد، ومحمود عمرو محمود ياسين، ومحمود حافظ، وآخرين والمسلسل كان من تأليف عمرو محمود يس وإخراج مصطفى فكري.

وغاب العوضي عن المشاركة في السباق الرمضاني الحالي بسبب استعداده لتصوير عمل فني جديد بعنوان البلدوزر»، بالتعاون مع المخرج طارق العريان والمنتج تامر مرسي، ومن المقرر البدء في تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة، ترقبا لعرضه بعد رمضان 2022، وتدور أحداثه حول رياضة قتالية مزيج بين مجموعة من فنون الدفاع عن النفس، وتقنيات ومهارات مختلفة، ويجسد الفنان أحمد العوضي ضمن أحداث فيلمه الجديد “البلدوزر”، شخصية ملاكم كما كان يحضر لهذا الدور منذ فترة.

أحمد العوضي يشارك في فيلم بلدوزر

وتدور أحداث فيلم “بلدورز” لـ أحمد العوضي حول رياضة قتالية مزيج بين مجموعة من فنون الدفاع عن النفس، وتقنيات ومهارات مختلفة، ويجسد الفنان أحمد العوضي ضمن أحداث فيلمه الجديد “البلدوزر”، شخصية ملاكم كما كان يحضر لهذا الدور منذ فترة، ومن جانبها الشركة المنتجة تواصل اختيار باقي أسماء الأبطال وفريق العمل المشاركين ضمن الأحداث، لكن لم يلعن العوضي عن طرحه أو أي تفاصيل خاصة به حتى الأن.