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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /696699/كاف-يصدم-الأهلي-الإتحاد-الأفريقي-يعلن-إقامة-نهائي-دوري-الأبطال-بالمغرب

دوت الخليج

بيان الأهلي

وكانت النادي الأهلي قد أرسل خطابًا، أمس الأحد، إلى باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يطلب فيه إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في دولة محايدة، بعيدًا عن الفرق الأربعة التي تتسابق في الدور قبل النهائي للبطولة.

بيان النادي الأهلي وجاء كالأتي:

بتوقيع محمود الخطيب، رئيس النادي أنه نظرًا لأن «كاف» لم يعلن عن الدولة التي سوف تستضيف المباراة النهائية لدوري الأبطال حتى الآن، وهو الأمر الذي كان ينتظر الجميع الإعلان عنه في وقت مبكر، قبل وضوح الرؤية وتقليص عدد الفرق المتنافسة إلى أربعة فقط.

وهي التي تتبارى حاليًا في الدور قبل النهائي للبطولة، وطالب النادي بالعدالة الكاملة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإقامة المباراة المشار إليها في ملعب محايد، ولن يكون من العدل منح طرف أفضلية بإقامة النهائي في بلده ووسط جمهوره على حساب الطرف الآخر، خاصًة أن هذا يتنافى مع قواعد اللعب النظيف.

وأكد النادي الأهلي على ثقته الكبيرة في عدالة الاتحاد الإفريقي وإدارة الأمور باحترافية بما يحفظ حقوق الفرق الأربعة.

وانتهت مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين الأهلي ووفاق سطيف، بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل لا شيئ، ومن المقرر إقامة مباراة العودة يوم السبت المقبل بالجزائر.

وتقدم النادي الأهلي بالهدف الأول والذي أحرزه بيرسي تاو في الدقيقة 30.

وأحرز طاهر محمد طاهر النادي الأهلي على فريق وفاق سطيف الجزائري بهدف ثاني في الدقيقة 55،

أحرز محمد شريف مهاجم النادي الأهلي هدف الفريق الثالث في مرمى وفاق سطيف الجزائري في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

أحرز بيرسي تاو هدف الأهلي الرابع والثاني له في الدقيقة 90 من عمر المباراة

وحصل أمير قراوي لاعب فريق وفاق سطيف الجزائري على كارت أحمر بعد تدخل عنيف على قدم لاعب الأهلي حسين الشحات، وذلك في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

وتصدى القائم الأيمن لحارس وفاق سطيف لكرتين من لاعبي النادي الأهلي أحمد عبد القادر وحسين الشحات، وذلك في الدقيقتين 21 و 22 من عمر المباراة.

وتقدم النادي الأهلي بهدف في الدقيقة في شباك نادي وفاق سطيف الجزائري، عن طريق محمد طاهر، وذلك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

ومن المقرر إقامة لقاء العودة يوم السبت المقبل بالجزائر.

على جانب آخر، فاز الوداد البيضاوي المغربي على فريق بيترو أتليتكو بنتيجة 1-3 في مباراة الذهاب التي أقيمت في أنجولا.