انت الان تتابع تفاصيل خبر عملاء بنك المصرف المتحد ينتقدون: "أسوأ بنك في الدنيا" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /696697/عملاء-بنك-المصرف-المتحد-ينتقدون-أسوأ-بنك-في-الدنيا

انتقد عملاء بنك المصرف المتحد أداء المصرف في الخدمات التى يقدمها، وصفوا بنك المصرف المتحد بأنه من أسوأ البنوك المتواجدة في القطاع الاقتصادي، ويستعرض دوت الخليج كافة التفاصيل عن شكاوي عملاء بنك المصرف المتحد.

شكاوي عملاء بنك المصرف المتحد علق آحد العملاء على صفحة بنك المصرف المتحدة الرسمية عبر موقع "فيسبوك"، بأحد المنشورات، قائلا: "فراشة الغناء وانتوا أسوأ البنوك في الدنيا". وأضاف آخر: "بنك على ما تفرج". ويتابع دوت الخليج كافة التفاصيل عن أخبار بنك المصرف المتحد وآراء العملاء حول الخدمات المقدمة لهم.

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