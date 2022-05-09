الموت يفجع الفنانة الشابة منة بدر تيسير

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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - أعلنت الفنانة منة بدر تيسير اليوم الموافق 9 مايو، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن وفاة عمها المهندس محمود تيسير بعد صراع مع المرض.

دوت الخليج يرصد لكم وفاة عم الفنانة منة بدر تيسير اليوم الاثنين

وفاة عم منة بدر تيسير

وكتبت منة بدر تيسير، في منشورها عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “انا لله وانا اليه راجعون توفي إلى رحمه الله .. عمي محمود تيسير محمود قصار والد جيهان واسراء تيسير .. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة وثبته عند السؤال”.

اخر أعمال منة بدر تيسير

ومن الجدير بالذكر، أن شاركت منة بدر تيسير مؤخرًا فى مسلسل نصيبى وقسمتك الجزء الثالث من خلال حكاية "حبيبتي من تخون" وشارك مع منة بدر تيسير في دور البطولة، عدد من نجوم الفن، منهم: الفنانة ندى عادل، مصطفى منصور، طارق صبري، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، إنجى خطاب، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين ، ويتولى إخراجها المخرج مصطفى فكرى.

وعلى صعيد آخر، قد حققت الفنانة ميرنا نور الدين نجاح كبير الفترة الماضية، وتصدرت التريند خاصةً بعدما تركت بصمة مميزة لها في الموسم الرمضاني 2022 ولعبت أدوار فريدة من نوعها أثناء مشاركتها في مسلسل الاختيار 3 ومسلسل دايمًا عامر.

وظهرت ميرنا نور الدين “بسمة” في الاختيار 3 بدور حبيبة الفنان أحمد عز “الضابط مروان”، كما تحدوا العديد من العقبات والتي واجهت علاقتهم بسبب رفض والدها أن ترتبط بأحمد عز، وكانت علاقتهم خفيفة من النوع المرح رغم التحديات، وعلى مدار شهر رمضان.

كما تركت بصمة بارزة في تاريخها الفني بسبب دورها في مسلسل دايمًا عامر مع الفنان مصطفى شعبان، الذي لعب في المسلسل شخصية مستر عامر الأخصائى الاجتماعى للمدرسة، والذي كان يحاول التقرب من ميرنا نور الدين خاصًة بعد فسخ خطوبتها.

معلومات عن منة بدر تيسير

وهي ممثلة مصرية، من مواليد عام 1987 بالقاهرة، بدأت مسيرتها الفنية وهي في السادسة من عمرها من خلال المشاركة بفيلم (الحب بين قوسين) عام 1993، ثم مسلسل (السيرة الهلالية) عام 1997، لتتوالى بعدها أعمالها والتي من أبرزها (الغابة، سلسال الدم، نور مريم، وخيط حرير).